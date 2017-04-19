В Street Fighter V появится арена в Таиланде

Capcom анонсировала скорый выход дополнения для Street Fighter V с классической ареной в Таиланде. Её можно будет получить 25 апреля за 70 000 единиц внутриигровой валюты или четыре доллара.

Также в этот день будут выпущены новые костюмы школьной тематики для Рю, Чунь Ли и Юри. Цена каждого из них составит четыре доллара. На костюме Рю будут изображены сражающиеся дракон и тигр, Чунь Ли будет выглядеть как почётная ученица, а Юри достанется образ более готической школьницы с чёрной помадой и лаком на ногтях.

Street Fighter V доступна на PC и PS4.