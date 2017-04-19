В Госдуме просят министра транспорта не закрывать на месяц реки Петербурга

Депутат Госдумы Сергей Боярский обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой пересмотреть решение о закрытии рек и каналов Санкт-Петербурга во время проведения Кубка конфедераций — 2017 в июне и начале июля.

Общеизвестно, что вышеуказанный период времени является пиком туристической активности в городе, и можно явно спрогнозировать чувствительный урон для предпринимателей, годовой заработок которых складывается в первую очередь по итогам летнего сезона, в результате возможного запрета на проведение водных экскурсионных программ. Более того, вызывают опасения потенциальные репутационные издержки для Санкт-Петербурга как морской и туристической столицы РФ

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что на данный момент никакой ясности и окончательного решения по закрытию акватории Невы нет.

— С учётом того что в Санкт-Петербурге огромную роль и большую долю экономической активности составляют пассажирские и грузовые перевозки по водным артериям (как внутренним, так и с выходом в Финский залив), то, конечно, решение будет приниматься, чтобы не парализовать экономическую деятельность, — добавили в ведомстве.