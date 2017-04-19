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Регион
Опубликовано 19 апреля 2017, 10:34

В Госдуме просят министра транспорта не закрывать на месяц реки Петербурга

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Парламентарий назвал радикальной мерой запрет на судоходство при проведении футбольного турнира.

Депутат Госдумы Сергей Боярский обратился к министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой пересмотреть решение о закрытии рек и каналов Санкт-Петербурга во время проведения Кубка конфедераций — 2017 в июне и начале июля.

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Общеизвестно, что вышеуказанный период времени является пиком туристической активности в городе, и можно явно спрогнозировать чувствительный урон для предпринимателей, годовой заработок которых складывается в первую очередь по итогам летнего сезона, в результате возможного запрета на проведение водных экскурсионных программ. Более того, вызывают опасения потенциальные репутационные издержки для Санкт-Петербурга как морской и туристической столицы РФ

Депутат Госдумы Сергей Боярский

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что на данный момент никакой ясности и окончательного решения по закрытию акватории Невы нет.

— С учётом того что в Санкт-Петербурге огромную роль и большую долю экономической активности составляют пассажирские и грузовые перевозки по водным артериям (как внутренним, так и с выходом в Финский залив), то, конечно, решение будет приниматься, чтобы не парализовать экономическую деятельность, — добавили в ведомстве.

Фото: pasp.ru/ Схема акватории Финского залива и Невской губы

Фото: pasp.ru/ Схема акватории Финского залива и Невской губы

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Егор Кулаков
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