После скандала с хитом "Грибов" Джигана вновь обвинили в плагиате

Рэпер Джиган рискует стать новым российским королём плагиата. После того как исполнителя резко осудили за явное заимствование мотива хита "Между нами тает лёд" группы "Грибы", Джиган приступил к съёмкам клипа на новую песню. В новом видео блогеры тоже узрели плагиат — на этот раз образа. В ролике на песню Джигана "Дни и ночи" сыграла весьма необычная модель, правда, "новомодным" образом она удивить не смогла. Стиль куклы-андрогина много лет назад ввела солистка южноафриканской группы Die Antwoord. "Мало было украсть песню у "Грибов", теперь Джиган принялся за других", — отмечают блогеры.

— Когда я приехал на съёмочную площадку — был удивлён, — поделился с Лайфом рэпер Джиган. — Сходство поразительно, как будто один и тот же человек. Мне показалось это интересным, девушка органично вписалась в наше видео.