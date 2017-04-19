Анна Кузнецова раскритиковала закон, лишающий пермских матерей-одиночек пособий

В регионе приняли поправки к закону, согласно которым выплаты получат только те молодые женщины, которые указали отца в документах ребёнка.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова на встрече с детским омбудсменом в Пермском крае Павлом Миковым попросила разъяснить принятые в регионе поправки к закону об охране семьи, сообщили Лайфу в пресс-службе Кузнецовой. Согласно этим поправкам, пособие для молодых матерей в размере 60 тысяч рублей не будет выплачиваться матерям-одиночкам. Кузнецова отметила, что закон нуждается в доработке.

— Данный закон должен учитывать все возможные случаи, чтобы избежать дискриминационных ограничительных мер, это недопустимо. Важны прежде всего меры поддержки одиноких мам, а не законодательные преграды, — сказала Кузнецова.

Законопроект был разработан ещё в 2016 году. По словам Павла Микова, проект предварительно обсудили в родительском и студенческом сообществах. В прошлом году, по данным регионального омбудсмена, в крае треть детей родились в неполной семье.

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников уже сообщил, что закон будет изменён.

— Логика закона понятна, а формальный смысл вот этой нормы в чём? Почему, если нет записи об отцовстве, значит, мы не поддерживаем такие рождаемости? Вы же не требуете свидетельство о браке, — отметил Решетников, выступая на заседании правительства региона.