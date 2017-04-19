Оригинальная StarCraft стала бесплатной

Игра получила обновление, в связи с чем пользователи могут скачать её и дополнение к ней бесплатно.

19 апреля 2017 года компания Blizzard выпустила обновление для стратегии StarCraft (1998 год). Теперь игра доступна бесплатно. Также пользователи могут скачать дополнение Brood War.

Оригинальная StarCraft бесплатна с этого дня Фото: © Blizzard

После обновления в StarCraft появились функции, адаптирующие игру под современные операционные системы. Теперь стратегию можно запускать в оконном режиме. Также разработчики улучшили совместимость с Windows 7, 8.1 и 10.