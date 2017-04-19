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Опубликовано 19 апреля 2017, 12:05

Оригинальная StarCraft стала бесплатной

Фото: &copy; Blizzard

Фото: © Blizzard

Игра получила обновление, в связи с чем пользователи могут скачать её и дополнение к ней бесплатно.

19 апреля 2017 года компания Blizzard выпустила обновление для стратегии StarCraft (1998 год). Теперь игра доступна бесплатно. Также пользователи могут скачать дополнение Brood War.

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Оригинальная StarCraft бесплатна с этого дня

Фото: © Blizzard

После обновления в StarCraft появились функции, адаптирующие игру под современные операционные системы. Теперь стратегию можно запускать в оконном режиме. Также разработчики улучшили совместимость с Windows 7, 8.1 и 10.

Вместе с этим в StarCraft появился режим наблюдателя, изменения пользовательского интерфейса и автоматические сохранения повторов.

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Сергей Сурепин
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