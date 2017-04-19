Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2017, 12:37

Bandai Namco зарегистрировала торговую марку Pac-Man Maker

Японский издатель зарегистрировал проект только в Европе. Торговой марки нет в патентном бюро США.

Фото: &copy; East News

Фото: © East News

18 апреля 2017 года стало известно, что компания Bandai Namco зарегистрировала торговую марку Pac-Man. Новый проект будет использовать игровую модель Super Mario Maker — это продвинутый редактор уровней легендарной аркадной игры.

image

Bandai Namco выпустит Pac-Man Maker

Фото: © East News

Ранее во вселенной Pac-Man выходила мобильная игра Pac-Man 256. Проект представляет собой классическую аркаду. Действие этой игры разворачивается на бесконечной карте.

Официальный анонс Pac-Man Maker запланирован на момент проведения конференции E3 2017, которая пройдёт с 13 по 15 июня.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar