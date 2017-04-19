Bandai Namco зарегистрировала торговую марку Pac-Man Maker

18 апреля 2017 года стало известно, что компания Bandai Namco зарегистрировала торговую марку Pac-Man. Новый проект будет использовать игровую модель Super Mario Maker — это продвинутый редактор уровней легендарной аркадной игры.

Bandai Namco выпустит Pac-Man Maker Фото: © East News

Ранее во вселенной Pac-Man выходила мобильная игра Pac-Man 256. Проект представляет собой классическую аркаду. Действие этой игры разворачивается на бесконечной карте.