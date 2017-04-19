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Опубликовано 19 апреля 2017, 13:21

Новую "Зельду" прошли полностью за 49 часов

Фото: &copy;&nbsp;Nintendo

Фото: © Nintendo

Мировой рекорд по полному прохождению The Legend of Zelda: Breath of the Wild составил менее 50 часов.

Французский геймер под псевдонимом Xalikah завершил The Legend of Zelda: Breath of the Wild на 100 процентов за 49 часов и девять минут. Сам же француз специализируется на скоростном прохождении видеоигр.

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Полное прохождение новой "Зельды" заняло 49 часов

Фото: © Nintendo

Игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild занимает второе место среди самых продолжительных игр, на первом — Persona 5.

В дальнейшем геймер планирует улучшить свой рекорд — он хочет пройти игру менее чем за 40 часов.

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Сергей Сурепин
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