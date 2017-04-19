Новую "Зельду" прошли полностью за 49 часов
Фото: © Nintendo
Мировой рекорд по полному прохождению The Legend of Zelda: Breath of the Wild составил менее 50 часов.
Французский геймер под псевдонимом Xalikah завершил The Legend of Zelda: Breath of the Wild на 100 процентов за 49 часов и девять минут. Сам же француз специализируется на скоростном прохождении видеоигр.
Полное прохождение новой "Зельды" заняло 49 часов
Фото: © Nintendo
Игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild занимает второе место среди самых продолжительных игр, на первом — Persona 5.
В дальнейшем геймер планирует улучшить свой рекорд — он хочет пройти игру менее чем за 40 часов.