ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2017, 09:47

Песков: РФ выступает за продолжение политико-дипломатических отношений с КНДР

Фото:&copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле несколько обеспокоены последними действиями Северной Кореи, но продолжают выступать за сохранение конструктивного диалога с соседней страной.

— Безусловно, определённое международное воздействие нужно оказывать, чтобы все стороны стремились к сдержанности, аккуратности и благоразумности. Мы обеспокоены, потому что речь о стране, которая у наших границ. Мы выступаем за продолжение политико-дипломатических усилий, в том числе в рамках зарекомендовавших себя международных форматов, — сказал Дмитрий Песков.

Несколькими днями ранее КНДР заявила о намерении проводить ядерные испытания еженедельно. Кроме того, северокорейский телеканал показал видеоролик, на котором изображены баллистические ракеты, летящие в сторону США.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • КНДР (Северная Корея)
  • Дмитрий Песков
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar