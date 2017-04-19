Песков: РФ выступает за продолжение политико-дипломатических отношений с КНДР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле несколько обеспокоены последними действиями Северной Кореи, но продолжают выступать за сохранение конструктивного диалога с соседней страной.

— Безусловно, определённое международное воздействие нужно оказывать, чтобы все стороны стремились к сдержанности, аккуратности и благоразумности. Мы обеспокоены, потому что речь о стране, которая у наших границ. Мы выступаем за продолжение политико-дипломатических усилий, в том числе в рамках зарекомендовавших себя международных форматов, — сказал Дмитрий Песков.