В Кремле назвали введение санкций против КНДР "бесперспективным подходом"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, прокомментировал вероятность введения санкций РФ против Северной Кореи.
РФ никогда не была сторонником санкционного диалога и считает это иррациональным и бесперспективным подходом
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о возможности введения санкций против КНДР
Представитель Кремля также отметил, что Россия выступает за сохранение политико-дипломатического диалога с соседней страной.
Отметим, 17 апреля КНДР заявила о своих планах по проведению еженедельных ядерных испытаний.