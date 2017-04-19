ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2017, 09:58

В Кремле назвали введение санкций против КНДР "бесперспективным подходом"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, прокомментировал вероятность введения санкций РФ против Северной Кореи.

quote

РФ никогда не была сторонником санкционного диалога и считает это иррациональным и бесперспективным подходом

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о возможности введения санкций против КНДР

Представитель Кремля также отметил, что Россия выступает за сохранение политико-дипломатического диалога с соседней страной.

Отметим, 17 апреля КНДР заявила о своих планах по проведению еженедельных ядерных испытаний.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • КНДР
  • КНДР (Северная Корея)
  • Дмитрий Песков
  • Санкции против России
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar