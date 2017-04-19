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Опубликовано 19 апреля 2017, 17:13

Авторы Titanfall 2 анонсировали новый бесплатный контент

Обновление "Поломка на Фронтире" добавит в игру новые режимы, карты и многое другое.

Фото: &copy; facebook.com/Titanfallgame.ru

Фото: © facebook.com/Titanfallgame.ru

Студия Respawn Entertainment анонсировала выход следующего бесплатного обновления к шутеру Titanfall 2. Дополнение получило название "Поломка на Фронтире".

Главной новинкой этого обновления будут две новые карты: "Палуба" и "Поломка". Также Titanfall 2 получит несколько новых режимов игры, обновление главного меню и новые значки поколения для эмблемы.

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Titanfall 2 получит новый бесплатный контент

Фото: © facebook.com/Titanfallgame.ru

Обновление "Поломка на Фронтире" станет доступно 25 апреля 2017 года.

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Сергей Сурепин
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