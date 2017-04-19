Авторы Titanfall 2 анонсировали новый бесплатный контент
Обновление "Поломка на Фронтире" добавит в игру новые режимы, карты и многое другое.
Студия Respawn Entertainment анонсировала выход следующего бесплатного обновления к шутеру Titanfall 2. Дополнение получило название "Поломка на Фронтире".
Главной новинкой этого обновления будут две новые карты: "Палуба" и "Поломка". Также Titanfall 2 получит несколько новых режимов игры, обновление главного меню и новые значки поколения для эмблемы.
Titanfall 2 получит новый бесплатный контент
Обновление "Поломка на Фронтире" станет доступно 25 апреля 2017 года.