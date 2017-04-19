Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2017, 15:22

Стала известна дата выхода игры по "Бешеным псам"

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Big Star Games

Скрин из видео © youtube.com/Big Star Games

Вместе с этим команда разработчиков из Барселоны Big Star Games поделилась первым трейлером.

Студия Big Star Games опубликовала первый трейлер игры по мотивам фильма "Бешеные псы" режиссёра Квентина Тарантино. Игра получила название Reservoir Dogs: Bloody Days.

Вместо актёров из фильма мы получим новых гиперболизированных персонажей. Игра выполнена в жанре шутер с камерой под потолком. Поэтому ждать кинематографичности от Reservoir Dogs: Bloody Days не стоит.

image

Авторы игры по "Бешеным псам" назвали дату выхода проекта

Скрин из видео © youtube.com/Big Star Games

Игра Reservoir Dogs: Bloody Days будет доступна в Steam уже 18 мая 2017 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Квентин Тарантино
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar