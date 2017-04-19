Стала известна дата выхода игры по "Бешеным псам"

Вместе с этим команда разработчиков из Барселоны Big Star Games поделилась первым трейлером.

Студия Big Star Games опубликовала первый трейлер игры по мотивам фильма "Бешеные псы" режиссёра Квентина Тарантино. Игра получила название Reservoir Dogs: Bloody Days.

Вместо актёров из фильма мы получим новых гиперболизированных персонажей. Игра выполнена в жанре шутер с камерой под потолком. Поэтому ждать кинематографичности от Reservoir Dogs: Bloody Days не стоит.

Авторы игры по "Бешеным псам" назвали дату выхода проекта Скрин из видео © youtube.com/Big Star Games