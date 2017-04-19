Жириновский хочет отменить отчёты о доходах депутатов, чтобы не раздражать народ

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что депутаты и чиновники не должны сообщать народу и прессе о своих доходах. Об этом он заявил на заседании в Госдуме во время дискуссии по отчёту правительства за 2016 год.

— Все эти декларации... Мы зачем это делаем? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы, — сказал парламентарий. — Я много раз предлагал: уберите все декларации! Вы знаете, кого надо арестовать, — арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть зарплаты, там, пять тысяч, семь тысяч.