Жириновский хочет отменить отчёты о доходах депутатов, чтобы не раздражать народ
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Лидер ЛДПР уверен, что разница в семейном бюджете парламентариев и простых граждан может негативно сказаться на настроениях в обществе.
Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что депутаты и чиновники не должны сообщать народу и прессе о своих доходах. Об этом он заявил на заседании в Госдуме во время дискуссии по отчёту правительства за 2016 год.
— Все эти декларации... Мы зачем это делаем? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы, — сказал парламентарий. — Я много раз предлагал: уберите все декларации! Вы знаете, кого надо арестовать, — арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть зарплаты, там, пять тысяч, семь тысяч.
С таким предложением Жириновский обратился к правительству, подчеркнув, что пресса радуется, публикуя горячие новости о доходах и недвижимости чиновников.
Напомним, декларации депутатов были опубликованы 14 апреля на сайте Госдумы. Согласно предоставленным данным, Владимир Жириновский заработал в 2016 году больше 79 миллионов рублей.