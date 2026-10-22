Актёр Ефим Старцев погиб в зоне СВО

Актёр Ефим Старцев, известный по сериалам «Ментовские войны» и «Наш спецназ», погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 50 лет. Артиста уже похоронили в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС со ссылкой на его близкого друга Дмитрия.

Старцев погиб 30 сентября при исполнении воинского долга. О его смерти стало известно лишь 22 октября, спустя более трёх недель после трагедии.

Прощание с актёром состоялось 19 октября. Старцева похоронили на Городском Петергофском кладбище в Санкт-Петербурге. Его тело находится не на аллее героев, а рядом с родственниками, уточнил его друг.