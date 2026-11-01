Гуманитарная операция в Алешках может открыть путь к новым мирным инициативам между Россией и Украиной. Такую надежду Папа Римский Лев XIV выразил после традиционной воскресной молитвы в Ватикане.

«В последние дни была проведена гуманитарная миссия по оказанию помощи мирному населению города Алешки. Я надеюсь, что сотрудничество сторон, сделавшее возможным этот столь необходимый жест гуманности, укрепит стремление к диалогу и приведёт к новым конкретным мирным инициативам», — сказал он.

Лев XIV уже участвовал в дипломатических усилиях по разрешению гуманитарной ситуации в городе. Ещё 16 октября он обсудил положение местного населения по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Тогда глава Католической церкви призвал временно прекратить огонь, чтобы обеспечить поставки продовольствия и медикаментов, а также безопасный выезд желающих. Спустя три дня понтифик поднял этот вопрос и в разговоре с Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила о завершении гуманитарной миссия в Алешках Херсонской области. По её словам, за этой поездкой стояли сложные переговоры, в ходе которых удалось достичь соглашения с коллегой — уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Лантратова подчеркнула, что договорённости выполнены с обеих сторон, а совместными усилиями удалось помочь людям.