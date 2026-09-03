Алиханов: Для всех 13 покинутых иностранцами автозаводов нашли партнёров

Новые технологические партнёры найдены для всех 13 российских автомобильных площадок, которые покинули иностранные производители. При этом контроль над предприятиями сохранили российские собственники, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на ВЭФ-2026.

«На сегодня мы нашли новых партнёров на все 13 покинутых площадок, сохранив контроль за российскими бенефициарами», — рассказал министр.

По словам Алиханова, при перезапуске производств власти стремятся не ограничиваться простой сборкой зарубежных моделей. Одним из ключевых условий становится постепенное освоение технологий внутри страны.

Все разработки и права на конструкторскую документацию, которые будут создаваться на новых российских предприятиях, останутся в России, подчеркнул глава Минпромторга. Такой подход должен позволить постепенно наращивать локализацию и снижать зависимость отрасли от зарубежных технологий.

После ухода иностранных автоконцернов государство сосредоточилось на сохранении самих заводов, коллективов и инженерных компетенций. Ранее Life.ru писал, что в реадаптацию оставленных иностранными концернами российских автозаводов вложили около 100 млрд рублей. По словам Дениса Мантурова, после 2022 года одной из главных задач государства было сохранить предприятия, рабочие места и инженерные компетенции.