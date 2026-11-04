Американский патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon появился над акваторией Чёрного моря после вылета из Болгарии. Военный борт направился на север, следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолёт поднялся в воздух в районе болгарской Варны в 13:31 по московскому времени. Вскоре он вышел к Чёрному морю, а к 13:50 изменил направление движения, взяв курс на северную часть акватории.

Boeing P-8A Poseidon предназначен для морского патрулирования и разведки. Его оборудование позволяет обнаруживать и сопровождать надводные корабли и подводные лодки, а также собирать данные об обстановке на море.

При этом конкретные задачи американского борта во время нынешнего полёта не раскрывались. Сведений о приближении самолёта к российской границе или нарушении воздушного пространства РФ не поступало.