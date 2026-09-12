Астролог назвала знаки зодиака, которым не стоит доверять секреты

Близнецы, Весы, Стрельцы и Львы не способны хранить чужие секреты и при первой же возможности делятся ими с окружающими, рассказала астролог Жанна Асеева. По её словам, представители воздушных знаков делают это не со зла, а из-за особенностей характера.

Близнецам жизненно необходимо обсудить любую любопытную информацию, Весы же по природе дипломатичны, но их подводит привычка со всеми советоваться, чтобы разобрать ситуацию и найти внутренний баланс.

Огненные знаки раскрывают чужие тайны по совершенно иным причинам. Стрельцы оказываются слишком честными и прямолинейными, из-за чего врать или уклоняться от прямых вопросов становится для них настоящим мучением. Львами же движет желание оказаться в центре внимания, а эксклюзивная информация лишь подпитывает их эго.

Совсем иначе обстоят дела с водными и земными знаками. Скорпион, Рак, Козерог и Телец умеют держать язык за зубами как никто другой и никогда не выдадут доверенных им секретов, отметила собеседница «Москвы 24».

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