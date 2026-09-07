Бабье лето на подходе: Москвичам пообещали +25 градусов уже на этой неделе
В Москву 10 сентября придёт 25-градусная жара
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В Москве во второй половине рабочей недели ожидается заметное потепление. В четверг, 10 сентября, температура воздуха в столице поднимется до 25 градусов, рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в своём Telegram-канале.
Начало недели будет прохладным, однако уже с середины температура начнёт возвращаться к климатическим значениям. К концу недели она превысит норму примерно на пять градусов.
В ночь на 10 сентября в Москве ожидается 12–14 градусов тепла, в Подмосковье — 10–15. Днём воздух в столице прогреется до +25 градусов, а по области — до +21…+26.
Почти летняя погода сохранится и в следующие дни. Ночью температура будет держаться в пределах +10…+15 градусов, а днём — около +20…+24.
При этом синоптик прогнозирует переменную облачность и преимущественно сухую погоду. По словам Поздняковой, установившийся период можно считать наступлением бабьего лета.
Ранее стало известно, что сильные осадки ожидаются в Москве в ближайшие несколько дней из-за циклона, который накануне пришёл в столичный регион. Как выглядит атмосферный вихрь сверху, показал Роскосмос. Съёмку выполнили аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М». Благодаря изображениям можно рассмотреть циклон с высоты орбиты и оценить масштаб охватившей регион облачности.
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