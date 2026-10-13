Беркуты, соколы и 15 тысяч зрителей: в Казахстане возродили древние охотничьи традиции

В Казахстане впервые провели Открытый Кубок Азии по охоте с ловчими птицами. Масштабные соревнования состоялись 9 и 10 октября в селе Бозанбай Восточно-Казахстанской области и собрали 176 сокольников из десяти стран, включая Россию. За выступлениями участников наблюдали около 15 тысяч зрителей, сообщает Euronews.

Главными героями турнира стали беркуты, ястребы и соколы-балобаны. Мастера демонстрировали умение управлять хищными птицами, вызывать их на руку и направлять на охотничью цель. Соревнования проходили на территории этнокультурного комплекса «Бүркіт төбе» в рамках пятого международного фестиваля «Шығыс Салбурыны».

Помимо Казахстана и России, в состязаниях участвовали представители Турции, Китая, Монголии, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Испании и Венгрии. Организаторы подготовили и другие зрелищные мероприятия: скачки охотничьих собак тазы, объездку необученных лошадей, стрельбу из лука верхом и традиционную казахскую игру «тенге ілу», в которой всадники подбирают монеты с земли на скаку.

Победителем соревнований с беркутами стал Серикболсын Жалгасулы из Жамбылской области. Лучшим в дисциплине с ястребами признали Заки Махмудхана, а в состязаниях с соколами-балобанами первенствовал Темирали Толегенулы.

Сам фестиваль посвящён сохранению кусбегилик — многовекового казахского искусства охоты с обученными хищными птицами. Особое место в этой традиции занимают беркутчи — охотники, которые годами тренируют беркутов и выстраивают с ними взаимодействие. Организаторы рассчитывают, что международный турнир поможет сохранить древнее ремесло и привлечь к нему внимание нового поколения.

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