Без поездки к нотариусу: Семьям военных в отдалённых гарнизонах хотят упростить сделки с жильём

Семьи военнослужащих в отдалённых гарнизонах смогут реже ездить к нотариусу ради оформления сделок с жильём. Сейчас прорабатываются поправки, которые расширят возможность удостоверять согласие супруга у командира части. Об этом Life.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Это касается военнослужащих, участников добровольческих формирований и их супругов в отдаленных или труднодоступных местностях без нотариуса. Это позволит семьям оформить согласие по месту службы и сэкономить на отдельной поездке», — пояснил депутат.

По словам Гаврилова, предлагаемый порядок охватит военную ипотеку и другие имущественные сделки, включая продажу общего жилья. Удостоверенное командиром согласие будет равнозначно нотариальному. Пока речь идёт о законодательной инициативе.

Согласие второго супруга требуется, в частности, при распоряжении имуществом, права на которое регистрируются, а также для ряда сделок с обязательным нотариальным оформлением или государственной регистрацией. Нужно ли оно в конкретном случае, депутат рекомендовал заранее уточнять у специалиста, сопровождающего сделку.

Для военной ипотеки особый порядок уже предусмотрен решением Конституционного суда. Он касается супругов, которые вместе проживают по месту расположения части в отдалённой или труднодоступной местности, где нет нотариуса и фактически не проводится периодический нотариальный приём.

«При соблюдении этих условий супруг военнослужащего вправе обратиться к командиру за удостоверением согласия», — отметил Гаврилов.

Перед оформлением документа депутат посоветовал согласовать его содержание с банком или другим участником сделки. Для остальных сделок предлагаемые послабления ещё предстоит закрепить законодательно.