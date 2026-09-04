Библейская гавань поднялась со дна: Найдено место, где Иисус мог ходить по воде

На месте, где, согласно Библии, Иисус ходил по воде, спустя 2000 лет обнаружили древнюю гавань. Археологи нашли часть порта, который соединял библейский Капернаум (находится на территории современного Израиля) с Галилейским морем, пишет Daily Mail.

Находку обнажил упавший уровень воды в озере. Взгляду исследователей открылся участок древнеримского пирса, сложенного из массивных камней и разделённого на углублённые причалы для рыбацких лодок. По словам доктора Хагая Двира, археолога и менеджера по туристическим продуктам, впервые можно говорить о морской деятельности Иисуса на Галилейском море, а не только о его делах на суше.

«Логично предположить, что эти причалы, постоянно использовавшиеся теми, кто входил в порт и покидал его, включали и место для лодки Иисуса», — отметил он.

Капернаум на северном берегу озера стал центром служения Христа после ухода из Назарета. Евангелия описывают, как он проповедовал в городе, исцелял больных и неоднократно переправлялся через озеро на лодке. Именно сюда, по Евангелию от Иоанна, направлялись ученики, когда увидели Иисуса, идущего к ним по бурной воде.

Эксперты не утверждают, что Христос пользовался именно этим пирсом, однако гавань могла обслуживать суда, подобные описанным в Новом Завете. Археолог Эудженио Аллиата сравнил их с древней рыбацкой лодкой, найденной у кибуца Гиносар: её длина составляла около 8 метров, она вмещала примерно 12 человек и приводилась в движение парусом и вёслами.

Интерес к находке возрос после того, как в Сети вновь появились кадры, снятые в ноябре 2025 года, когда вода отступила и обнажила конструкцию. При этом учёные знали о существовании древней набережной ещё несколько десятилетий назад благодаря предварительным исследованиям.

«Возможно, на одном из причалов было начертано его имя или имя одного из апостолов», — предположил Двир.

Ранее эксперт по библейской археологии Дэнни Херман рассказывал Daily Mail, что найденная у Магдалы лодка относится к типу, упомянутому в Евангелиях, и рассчитана примерно на 12 человек.

«Её действительно можно связать с одной из самых известных историй, которую знает каждый христианин, — с тем, как Иисус ходил по воде и усмирял бурю», — пояснял он.

Ту лодку обнаружили в 1986 году во время сильной засухи, когда обнажилась береговая линия у Магдалы. Братья Моше и Юваль Луфан из кибуца Гиносар нашли железные гвозди в иле с помощью металлоискателя, после чего из земли показался овальный деревянный корпус, пролежавший под слоем грунта почти два тысячелетия. Радиоуглеродный анализ подтвердил: судно построили в первом веке нашей эры.

Ранее Life.ru рассказывал, что найденное на останках Дмитрия Донского повреждение подтвердило личное участие князя в битвах. Заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля по научной работе сообщил , что на лобной кости нашли след от удара тупым предметом. Это согласуется с летописными упоминаниями: в Софийской Первой и Новгородской Четвёртой летописях говорится, что во время Куликовской битвы князь оказался в окружении ордынцев и принимал удары по голове и плечам.