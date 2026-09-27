Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной и предупредил об опасности для банков и энергетики

Странам будет сложнее договориться о правилах использования искусственного интеллекта, чем о контроле над ядерным оружием во время Холодной войны. Такое мнение высказал основатель Microsoft Билл Гейтс.

В интервью телеканалу NBC журналистка спросила Гейтса, могут ли США и Китай использовать опыт соглашений между Вашингтоном и Москвой по ядерному оружию при создании международных норм для ИИ.

«Да, безусловно. Но это будет еще сложнее», — ответил Гейтс.

По словам основателя Microsoft, международному сообществу необходимо разработать меры, которые помогут предотвращать преступления с использованием искусственного интеллекта.

Гейтс отдельно отметил возможные риски для критической инфраструктуры. Среди сфер, которые могут столкнуться с угрозами, он назвал энергетику и банковский сектор.

Ранее стало известно, что OpenAI временно приостановила разработку своих самых мощных моделей искусственного интеллекта в связи с вопросами безопасности. Компания планирует возобновить эти работы после усиления защитных мер. Разработчик ChatGPT уточнил, что приостановлены обучение, тестирование и внедрение наиболее мощных моделей с использованием соответствующих инструментов. Компания также ограничила масштаб крупнейшего запланированного цикла обучения с подкреплением и проводит более узкие испытания систем безопасности.