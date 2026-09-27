Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной и предупредил об опасности для банков и энергетики
Гейтс: Договориться о контроле над ИИ будет сложнее, чем над ядерным оружием
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Странам будет сложнее договориться о правилах использования искусственного интеллекта, чем о контроле над ядерным оружием во время Холодной войны. Такое мнение высказал основатель Microsoft Билл Гейтс.
В интервью телеканалу NBC журналистка спросила Гейтса, могут ли США и Китай использовать опыт соглашений между Вашингтоном и Москвой по ядерному оружию при создании международных норм для ИИ.
«Да, безусловно. Но это будет еще сложнее», — ответил Гейтс.
По словам основателя Microsoft, международному сообществу необходимо разработать меры, которые помогут предотвращать преступления с использованием искусственного интеллекта.
Гейтс отдельно отметил возможные риски для критической инфраструктуры. Среди сфер, которые могут столкнуться с угрозами, он назвал энергетику и банковский сектор.
Ранее стало известно, что OpenAI временно приостановила разработку своих самых мощных моделей искусственного интеллекта в связи с вопросами безопасности. Компания планирует возобновить эти работы после усиления защитных мер. Разработчик ChatGPT уточнил, что приостановлены обучение, тестирование и внедрение наиболее мощных моделей с использованием соответствующих инструментов. Компания также ограничила масштаб крупнейшего запланированного цикла обучения с подкреплением и проводит более узкие испытания систем безопасности.
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