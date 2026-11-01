Binance вернула вывод части криптовалют после приостановки сервиса из-за взлома
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Клиенты Binance вновь могут выводить часть криптовалют после приостановки сервиса из-за взлома. Доступ открыт для ограниченного набора сетей и активов, сообщила биржа в соцсети X.
«Вывод [средств] снова возможен для [ограниченного ряда] сетей и активов», — указано в публикации.
Восстановление продолжается поэтапно. Платформа уточняет, что каждую связку актива и сети возвращают в работу после проверки безопасности и технической готовности. На начальном этапе возможны задержки обработки заявок из-за нагрузки. Доступность конкретной операции компания предлагает проверять на странице вывода средств.
Восстановлению вывода предшествовало пополнение резервов площадки. Как сообщал Life.ru 31 октября, Binance заявила о выделении 6,34 миллиарда долларов на покрытие последствий атаки. Компания намеревалась продолжать закупки криптовалют, пока каждый из затронутых активов не будет обеспечен в полном объёме.
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