Клиенты Binance вновь могут выводить часть криптовалют после приостановки сервиса из-за взлома. Доступ открыт для ограниченного набора сетей и активов, сообщила биржа в соцсети X.

«Вывод [средств] снова возможен для [ограниченного ряда] сетей и активов», — указано в публикации.

Восстановление продолжается поэтапно. Платформа уточняет, что каждую связку актива и сети возвращают в работу после проверки безопасности и технической готовности. На начальном этапе возможны задержки обработки заявок из-за нагрузки. Доступность конкретной операции компания предлагает проверять на странице вывода средств.

Восстановлению вывода предшествовало пополнение резервов площадки. Как сообщал Life.ru 31 октября, Binance заявила о выделении 6,34 миллиарда долларов на покрытие последствий атаки. Компания намеревалась продолжать закупки криптовалют, пока каждый из затронутых активов не будет обеспечен в полном объёме.