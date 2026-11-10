Благотворительный семейный фестиваль в поддержку бездомных животных прошел в Петербурге Оглавление День первый: «Обними собаку» День второй: «Собака ищет дом» Ярмарка добрых покупок Что дальше? 7 и 8 ноября в Санкт-Петербурге в Лофт Проекте ЭТАЖИ состоялся благотворительный фестиваль, цель которого — поддержать приюты для животных и их подопечных. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Соорганизаторами мероприятия выступили команды социальных инициатив «Собака ищет дом», «Дай лапу» и «Добрая мастерская», которые стали победителями конкурса волонтёрских проектов «Газпром нефти» по программе «Родные города».

Это были те самые выходные, после которых на душе тепло, в сумке «уютные» мелочи и сувениры с ярмарки, а в телефоне — фото милых животных. Вход был свободным, настроение — семейным, а главными героями события, разумеется, стали собаки. Для них, кстати, при поддержке партнеров фестиваля — экспертов по поведению животных — организовали специальную релакс-зону, где четвероногие гости праздника могли отдохнуть от общения и впечатлений.

День первый: «Обними собаку»

7 ноября стал настоящим «днем объятий»: посетители фестиваля познакомились с собаками — подопечными группы помощи бездомным животным «Сохрани жизнь собакам с полей», пообщались с их кураторами и узнали истории хвостиков, которые ищут дом. А еще — послушали лекции специалистов по поведению животных из социальных организаций.

День второй: «Собака ищет дом»

8 ноября в центре внимания были подопечные приюта. Гости могли пообщаться с животными, погладить, присмотреться. Некоторые семьи настолько заинтересовались собаками, что решили регулярно приезжать в приют для дальнейшего знакомства и помощи. Кроме этого, на фестивале работал онлайн-каталог — с его помощью можно было познакомиться с собаками-трусишками, которым некомфортно в многолюдных местах, а также с животными, находящимися на передержках.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

В программу фестиваля вошли творческие мастер-классы с участием детей и подростков; лекторий от специалистов по поведению собак, ветеринарных врачей и зоопсихологов; выступление музыкального сообщества и показ первого сезона анимационного сериала от благотворительного фонда.

Завершился день концертом Эдуарда Нехаева — автора-исполнителя с ограничением зрения. На сцене его поддерживала собака-поводырь Чапси — недавняя победительница межрегионального турнира собак-поводырей.

Ярмарка добрых покупок

Отдельная гордость фестиваля — благотворительная ярмарка, которая работала в течение двух дней. Здесь можно было приобрести мягкие игрушки с трогательными мордочками, украшения, керамику, уютные пледы, носочки с собаками всех пород и мастей, сладости, открытки, свечи, дизайнерские корзинки ручной работы. Гости уходили с полными пакетами сувениров и ощущением, что каждая покупка — это маленький вклад в чью-то новую будку, а точнее, в будущий диван в новой семье.

Что дальше?

За тёплым названием приюта «Мыс доброй надежды», в поддержку которого проводился фестиваль, — непростая история. Ранее он был известен под другим именем — «Островок надежды». Сейчас у приюта новое руководство, новые вольеры, заботы и планы, поэтому любая помощь здесь бесценна: руки волонтёров, корм, лекарства, финансы — приют примет поддержку в любом формате и размере.

Также есть животные, которые из-за особенностей здоровья не смогут попасть в семью, или которым не нашлось места в приютах и они живут на передержках. Поэтому если вы не смогли прийти на фестиваль, но давно думаете о том, чтобы завести питомца или опекать собаку в приюте — не переживайте. Онлайн-каталог подопечных sobakaishetdom.ru продолжает работать, а приют всегда рад гостям и волонтёрам.

Авторы Валерия Мишина