Бывшая невестка Трампа Ванесса заявила об излечении от рака груди
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Бывшая невестка президента США Дональда Трампа, 48-летняя Ванесса Трамп, сообщила, что победила рак молочной железы. Она поделилась новостью в подкасте своей дочери Кай Трамп.
«У меня наконец нет рака», — рассказала Ванесса, комментируя результаты анализов.
Онкологическое заболевание диагностировали в апреле 2026 года. Публично о диагнозе женщина сообщила месяц спустя, в мае. Тогда она рассказала, что вместе с врачами разрабатывает план лечения, и поблагодарила близких за поддержку.
В беседе с дочерью Ванесса отметила, что результаты последних анализов оказались чистыми. Разговор был посвящён в том числе профилактике и раннему выявлению рака молочной железы. Публикацию приурочили к октябрю — месяцу повышения осведомлённости об этом заболевании.
Ванесса Трамп была замужем за старшим сыном американского президента. У бывших супругов пятеро детей, включая 19-летнюю Кай Трамп. Девушка ведёт собственный блог и записывает интервью, одним из героев которых ранее стал её дедушка Дональд Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя вдвое моложе своего возраста. Обращаясь к сторонникам, 80-летний американский лидер пошутил, что ему «за 40 лет», и подчеркнул, что ощущает себя так же, как несколько десятилетий назад.