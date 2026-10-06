Бывшую телеведущую приговорили к пожизненному сроку за убийство матери

Бывшую американскую телеведущую Ангелинн Мок приговорили к пожизненному заключению за убийство своей 80-летней матери Аниты Аверс. Такое решение вынес суд округа Седжуик в штате Канзас.

48-летняя Мок сможет претендовать на условно-досрочное освобождение только после 25 лет заключения. Такой срок предусматривался после того, как в августе она признала вину в убийстве первой степени.

Преступление произошло 31 октября 2025 года в доме в Уичито. Прибывшие на место полицейские обнаружили Аверс с множественными ножевыми ранениями. Женщину доставили в больницу, где она умерла.

После произошедшего Мок утверждала, что действовала в целях самообороны: по её версии, мать первой напала на неё с ножом. Позднее бывшая телеведущая изменила позицию и признала вину.

Судебное разбирательство ранее приостанавливалось из-за вопроса о способности Мок предстать перед судом. В материалах дела указывалось, что первоначальный диагноз биполярного расстройства впоследствии был пересмотрен на шизоаффективное. В июле суд признал женщину способной участвовать в процессе.

До уголовного дела Мок работала ведущей новостей в Сент-Луисе, а также спортивным репортёром в Небраске. Во время оглашения приговора она отказалась выступать перед судом.

Такие истории для американского телевидения всё же скорее исключение, но громкие похожие прецеденты случались. Так, известный в Новом Орлеане спортивный телеведущий и радиоведущий Винс Маринелло в 2008 году был признан виновным в убийстве своей бывшей жены Мэри Элизабет Маринелло и получил пожизненный срок без права на УДО. Ещё один резонансный случай связан с сооснователем и руководителем телеканала Bridges TV Муззаммилом Хассаном: в 2011 году его приговорили к сроку от 25 лет до пожизненного за убийство жены.