Чарские пески: чем интересна самая труднодоступная туристическая достопримечательность БАМа В вечной мерзлоте Забайкалья, среди заснеженных вершин, окружённых у подножия непроходимыми болотами и густым лесом, меньше всего ожидаешь увидеть песчаные дюны. Обложка © Life.ru

Впервые оказавшись в Чарских песках, невольно ловишь себя на ощущении нереальности наблюдаемого. Слишком уж велик контраст между устоявшимися представлениями о природных ландшафтах и тем, что предстаёт перед глазами. Подробнее узнать о Чарских песках можно из репортажа Лайфа.

Видео © Life.ru

Чарские пески — это уникальный природный объект в Забайкальском крае. Находится он недалеко от посёлка Новая Чара (Восточно-Сибирская железная дорога). Это геологический памятник природы и часть национального парка «Кодар». Также станция Новая Чара славится своими горячими радоновыми источниками.

Нередко Чарские пески называют «пустыней», но это песчаный массив площадью 30 квадратных километров, окружённый тайгой, болотами и горами хребта Кодар. Здесь есть настоящие подвижные дюны высотой до 30 метров, характерные для пустынь. Ветер формирует классические барханы, местами песок пересыпается, как в настоящей пустыне. Пески лежат в Чарской котловине: вокруг — болота, лиственничная тайга, а на горизонте — высокие заснеженные горы Кодара. Из-за этого пейзаж выглядит сюрреалистично: пустыня посреди северной природы. На песках растут редкие виды трав и кустарников, приспособленных к подвижному субстрату, между дюнами встречаются участки с мхами и лишайниками, а по краям — заросли кедрового стланика и лиственницы.

Фото © Life.ru

Удивительное соседство таёжных мхов с раскалёнными песками будто бы напоминает даже искушённому путешественнику: в своей причудливости природа способна превзойти фантазии самого развитого воображения. Высота барханов здесь достигает 80 метров. Взобравшись на них, можно услышать невероятную, буквально оглушающую тишину, что особенно поражает жителей современных мегаполисов.

Пески подвижны, и местный рельеф постоянно меняется, повинуясь силе ветра. Как в настоящей пустыне, есть здесь и свой небольшой оазис — озеро Алёнушка, названное так, по словам местных жителей, из-за сходства с озером на одноимённой картине Васнецова. С одной стороны к воде сбегает крутой 20-метровый песчаный бархан, а с другой — обступает зелёный контур из лиственниц и сосен.

Долгий путь к формированию песчаного урочища площадью в 30 квадратных километров начался 45 тысяч лет назад. Тогда в Чарской долине образовалось огромное озеро, ставшее приютом для сошедших с гор ледников. Вместе со льдом в воду попадала глина и всевозможные горные породы. С окончанием ледникового периода вода ушла. Ветер столетиями превращал донные отложения в кварцевый песок.









Попасть сюда трудно, поэтому уникальный природный памятник сегодня выглядит так же, как и столетиями ранее. Исследование Чарских песков неразрывно связано с историей строительства БАМа. Примерно в 9 километрах от «северной пустыни» в конце 70-х была построена крупная станция — Новая Чара. Железная дорога сделала это ранее скрытое чудо природы доступным для учёных и туристов.

— Наш вокзал построен и сдан в 1989 году. Это БАМовская ветка. От нас отправляется три пары поездов в зимний период. Пассажиры могут уехать в восточном направлении и на запад. В летний период у нас 4 пары поездов. У нас добавляется один поезд на юг, в Анапу, — рассказала начальник железнодорожного вокзала станции Новая Чара Юлия Закасовская.

Фото © Life.ru

Сегодня Чарские пески по праву называют визитной карточкой Забайкальского края. Природа здесь, кажется, нарушила свои собственные законы, объединив принципиально несовместимое и навсегда разрешив вечный спор между жаркой пустыней и северной стужей. Сменяются сезоны, века и эпохи, а сибирская жемчужина остаётся вневременным, загадочным свидетелем истории — уникальной сказкой Севера, которая навсегда останется в сердце каждого, кто хоть раз коснулся её безмолвного величия.

Авторы Валерия Мишина