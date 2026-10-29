Американка умерла после советов ChatGPT перестать лечить эпилепсию и не говорить об этом врачам

Родители 31-летней жительницы Сиэтла Боуэн Ван подали иск против OpenAI и главы компании Сэма Альтмана. Они утверждают, что ChatGPT помог их дочери отказаться от противоэпилептического препарата и скрыть изменение лечения от врачей. Иск поступил в суд Сан-Франциско 27 октября. детали истории публикует газета The New York Times (NYT).

Ван работала инженером в Amazon и много лет жила с эпилепсией. После уведомления о предстоящем увольнении она стала опасаться, что влияние лекарства на речь и мышление помешает ей проходить собеседования, говорится в статье. В январе женщина обратилась к ChatGPT с вопросами о снижении дозировки. Чат-бот составил план постепенной отмены препарата без согласования с лечащим врачом, а затем поддерживал её решение не рассказывать медикам об изменении лечения.

Во время снижения дозы Ван описывала спутанность сознания и эпизоды, похожие на прежние приступы. Согласно расследованию NYT, чат-бот неоднократно успокаивал её, объясняя симптомы адаптацией организма. В феврале женщина умерла; официальной причиной стала внезапная смерть при эпилепсии.

В OpenAI выразили соболезнования семье. Представитель компании сообщил, что Ван пользовалась более ранней версией ChatGPT, и заявил, что новые модели якобы лучше распознают ситуации, требующие срочной помощи. Компания также подчеркнула, что сервис не заменяет медицинскую помощь.

Ранее Life.ru рассказывал об исках восьми американских штатов против OpenAI из-за предполагаемого вреда несовершеннолетним. Прокуроры обвинили компанию в недостаточной защите молодых пользователей и информировании о рисках. Эти обвинения также предстоит рассмотреть судам.