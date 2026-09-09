Чай лучше остудить: Учёные нашли связь слишком горячих напитков с раком

Любителям пить чай или кофе сразу после заваривания стоит дождаться, пока напиток немного остынет. Крупное исследование выявило связь между высокой температурой напитков и риском плоскоклеточного рака пищевода.

В исследовании, опубликованном в International Journal of Cancer, проанализировали данные почти 980 тысяч жителей Великобритании. За участниками наблюдали в среднем около 14 лет.

У людей, которые предпочитали «очень горячие» напитки, риск плоскоклеточного рака пищевода оказался примерно в три раза выше, чем у тех, кто пил тёплые напитки. При этом речь идёт именно о связи, а не о доказанной прямой причине заболевания.

Количество напитков также имело значение. После учёта температуры у тех, кто выпивал шесть и более горячих напитков в день, вероятность развития этого вида рака была на 71% выше.

Исследователи не измеряли фактическую температуру напитков: участники сами оценивали её как «тёплую», «горячую» или «очень горячую». Связи с аденокарциномой пищевода, другим распространённым типом заболевания, обнаружить не удалось.

Эксперты советуют пить чай и кофе после того, как они остынут до комфортной температуры. При этом общий риск развития заболевания остаётся невысоким, а курение и чрезмерное употребление алкоголя считаются более значимыми факторами риска.

Ранее Life.ru писал о связи рациона и онкологических рисков. К потенциально опасным при регулярном употреблении относли обработанное мясо, сладости с трансжирами, жареную еду и фастфуд. При этом снизить возможные риски помогает сбалансированный рацион с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами и рыбой.