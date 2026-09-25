Четыре удара за пять недель: металлургический гигант в Кривом Роге не сможет возобновить работу

Крупнейшее интегрированное горно-металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» не может безопасно возобновить производство после серии ракетных ударов. Об этом 25 сентября сообщила международная группа ArcelorMittal.

По данным компании, за последние пять недель предприятие подверглось четырём ракетным ударам. Они привели к значительным повреждениям производственных объектов. Последний такой эпизод произошёл 21 сентября.

«С глубоким сожалением мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать „АрселорМиттал Кривой Рог“», — заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

Предыдущий серьёзный удар по комбинату произошёл 14 сентября. Тогда ArcelorMittal сообщала о гибели двух подрядчиков и ранении двух сотрудников. Был повреждён район первого металлургического комплекса, а основное производство стали остановили на время оценки ущерба и ремонтных работ.

«АрселорМиттал Кривой Рог» представляет собой предприятие полного цикла — от добычи железной руды до производства готового металлопроката. До начала боевых действий его мощности позволяли ежегодно выпускать свыше 6 млн тонн стали и более 5 млн тонн проката. Компания также указывает, что с 2022 года направила на поддержание работы украинского предприятия более $700 млн.