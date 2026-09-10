Что построили на месте башен-близнецов: Всемирный торговый центр спустя 25 лет

Что сейчас находится на месте башен-близнецов

Где именно стояли Северная и Южная башни

Что такое One World Trade Center и стоит ли он на месте одной из башен

Что ещё построили в новом Всемирном торговом центре

Достроен ли Всемирный торговый центр к 25-летию 11 сентября

Почему на месте башен решили ничего не строить

Можно ли сегодня посетить место теракта 11 сентября

Что в итоге находится на Ground Zero спустя 25 лет