Что построили на месте башен-близнецов: Всемирный торговый центр спустя 25 лет
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Что находится на месте башен-близнецов в Нью-Йорке спустя 25 лет: мемориал 9/11, One World Trade Center, новый комплекс ВТЦ и стройки 2026 года.
Новый Всемирный торговый центр в Нижнем Манхэттене. Главной высотной доминантой комплекса стал One World Trade Center, построенный рядом с местом разрушенных башен-близнецов. Обложка © Anthony Behar/SipaUSA
Короткий ответ: точно на месте Северной и Южной башен Всемирного торгового центра сегодня нет новых небоскрёбов. Их контуры заняли два мемориальных бассейна 9/11 Memorial. Новый деловой комплекс вырос вокруг них: рядом стоят One World Trade Center, башни 3, 4 и 7 WTC, транспортный узел Oculus, музей, парк и культурный центр. При этом спустя четверть века перестройка площадки ещё не завершена полностью.
11 сентября 2026 года исполняется 25 лет со дня терактов в США. За это время Ground Zero — место, где после обрушения башен оставались гигантские руины, — превратился одновременно в мемориал, деловой квартал, транспортный узел и одну из самых посещаемых точек Нижнего Манхэттена. Life.ru показывает, что именно находится на месте башен-близнецов сегодня и почему новые небоскрёбы не поставили прямо на их фундаменты.
Что сейчас находится на месте башен-близнецов
Главное, что стоит знать: следы обеих башен сознательно оставили незастроенными. На их точных контурах находятся два огромных квадратных бассейна мемориала «11 сентября» — North Pool и South Pool. Каждый занимает почти акр, а вода по четырём стенам уходит вниз в центральную пустоту. Проект получил название Reflecting Absence — «Отражая отсутствие».
Имена погибших высечены на бронзовых парапетах вокруг мемориальных бассейнов. North Pool и South Pool находятся точно на месте оснований Северной и Южной башен ВТЦ. Фото © Mark J. Sullivan/ZUMA Press Wire
По краям бассейнов установлены бронзовые парапеты с именами 2 983 погибших: 2 977 жертв терактов 11 сентября 2001 года и шести человек, погибших при взрыве во Всемирном торговом центре в 1993 году. Сам мемориал открылся 11 сентября 2011 года, к десятой годовщине атак.
На месте башен-близнецов сегодня находятся два мемориальных бассейна, а вокруг них вырос новый комплекс ВТЦ с небоскрёбами, музеем 9/11, Oculus, парком и культурными объектами. Инфографика © Life.ru
Где именно стояли Северная и Южная башни
Сегодня это легко определить даже человеку, который никогда не видел старый Всемирный торговый центр. Северная башня стояла там, где расположен North Pool, Южная — на месте South Pool. То есть мемориальные бассейны не просто напоминают форму небоскрёбов, а повторяют их реальные основания.
Вокруг бассейнов разбита мемориальная площадь с сотнями белых болотных дубов. Здесь же растёт Survivor Tree — груша, которую нашли тяжело повреждённой в завалах после атак, восстановили и вернули на территорию мемориала.
Что такое One World Trade Center и стоит ли он на месте одной из башен
One World Trade Center — главный небоскрёб нового комплекса, но он не стоит на фундаменте Северной башни. Его построили северо-западнее мемориальных бассейнов. Здание открылось в 2014 году и стало новой архитектурной доминантой Нижнего Манхэттена.
One World Trade Center построен не на месте одной из башен-близнецов, а северо-западнее мемориала. Высота небоскрёба вместе со шпилем составляет около 541 метра. Фото © Yuki Iwamura
Высота One World Trade Center со шпилем — 1 776 футов, около 541 метра. Число выбрано не случайно: 1776 год — год принятия Декларации независимости США. На 100–102-м этажах работает смотровая площадка One World Observatory.
В СМИ и разговорной речи небоскрёб по-прежнему нередко называют Freedom Tower — «Башней Свободы». Однако официальное название здания — One World Trade Center, или 1 WTC.
Что ещё построили в новом Всемирном торговом центре
Новый ВТЦ — это не один небоскрёб, а целый 16-акровый городской кампус. К 2026 году его ядро уже работает как обычная часть Нью-Йорка: здесь находятся офисы, магазины, транспортные станции, музей, парк и концертные площадки.
Спустя 25 лет после терактов Всемирный торговый центр снова стал частью силуэта Манхэттена, однако реконструкция комплекса ещё не завершена полностью. Фото © Bianca Otero/ZUMA Press Wire
- 3 World Trade Center — небоскрёб, открытый в 2018 году; один из крупнейших офисных корпусов комплекса.
- 4 World Trade Center — офисная башня, открытая в 2013 году.
- 7 World Trade Center — первый из крупных небоскрёбов, восстановленных после теракта; новое здание открылось в 2006 году.
- Oculus — белое здание транспортного узла World Trade Center Transportation Hub. Через него проходят PATH до Нью-Джерси и линии нью-йоркского метро; внутри работают магазины.
- 9/11 Memorial Museum — музей на территории Ground Zero, открытый для публики в мае 2014 года. Значительная часть экспозиции расположена ниже уровня земли, рядом с сохранившимися элементами старого комплекса.
- Liberty Park — приподнятый общественный парк с видом на мемориал.
- St. Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine — восстановленная церковь Святого Николая. Старое здание было уничтожено при обрушении ВТЦ 11 сентября.
- Perelman Performing Arts Center, PAC NYC — культурный центр, открывшийся в 2023 году рядом с мемориалом.
Достроен ли Всемирный торговый центр к 25-летию 11 сентября
Не полностью. Самое заметное изменение 2026 года — начало строительства 2 World Trade Center. В 2026 году на площадке стартовали работы над новой штаб-квартирой American Express. Проект Foster + Partners предусматривает 55 этажей и высоту 1 226 футов, около 374 метров. Открытие намечено на 2031 год.
Парадокс в названии легко запутывает: нынешний 2 WTC — это не восстановленная Южная башня и не здание на её прежнем месте. Исторический след Южной башни занимает мемориальный бассейн, а новая башня 2 WTC строится на отдельной площадке комплекса.
В планах остаётся и 5 World Trade Center — смешанный жилой и коммерческий проект высотой более 900 футов. На официальном сайте ВТЦ для него заявлены около 1 200 квартир, треть из которых должна стать постоянно доступным жильём. Точной даты открытия сейчас не указано. Поэтому говорить, что реконструкция Ground Zero окончательно завершена к 25-летию, пока рано.
Почему на месте башен решили ничего не строить
После терактов вопрос о будущем площадки был не только архитектурным. Для родственников погибших место основания башен стало фактически местом памяти. Победивший в международном конкурсе проект Майкла Арада и Питера Уокера сохранил эти пустоты, сделав отсутствие двух зданий главным элементом мемориала.
Именно поэтому новый комплекс устроен вокруг следов старого. Небоскрёбы вернулись в силуэт Манхэттена, но две самые важные точки участка оставили свободными от застройки.
Можно ли сегодня посетить место теракта 11 сентября
Да. Мемориальная площадь находится в Нижнем Манхэттене и открыта для посетителей. В музей вход билетный, а на смотровую площадку One World Observatory продаются отдельные билеты. 11 сентября режим доступа меняется из-за ежегодной церемонии памяти, поэтому расписание на конкретную дату лучше проверять заранее.
На 25-ю годовщину, 11 сентября 2026 года, официальная церемония начнётся утром на Memorial Plaza. Родственники погибших будут зачитывать имена жертв, а семь минут молчания отметят ключевые моменты атак и память людей, умерших позднее от заболеваний, связанных с последствиями 9/11.
Что в итоге находится на Ground Zero спустя 25 лет
Если отвечать в одном предложении: на месте самих башен-близнецов находятся два мемориальных бассейна, а вокруг них вырос новый Всемирный торговый центр с One World Trade Center, другими офисными башнями, музеем, транспортным узлом, парком и культурными объектами. При этом строительство комплекса продолжается — 2 WTC должен открыться только в 2031 году.
Так Ground Zero перестал быть пустырём и стройкой, но не стал обычным деловым кварталом: центральная часть площадки навсегда осталась незастроенной и буквально повторяет контуры двух разрушенных башен.
Как теракты 11 сентября изменили авиабезопасность, — в отдельном материале Life.ru.