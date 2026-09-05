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Регион
Опубликовано 5 сентября, 09:13

«Что ты как Шумахер?» Имя легенды «Формулы-1» официально стало нарицательным в России

Имя Шумахера стало нарицательным и вошло в словарь РАН как синоним лихача

Михаэль Шумахер. Обложка © ТАСС / Imago

Михаэль Шумахер. Обложка © ТАСС / Imago

Имя Михаэля Шумахера официально стало в России нарицательным. Институт Русского языка РАН включил его в словарь с пояснением, что легендарный гонщик теперь — синоним лихача или отчаянного водителя, пишет Mash на спорте.

Выражение попало в русский язык в конце 1990-х, когда Шумахер набрал популярность. Сейчас знаменитый пилот по-прежнему восстанавливается после несчастного случая на горнолыжном курорте Мерибель во Французских Альпах.

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Ранее врач-терапевт оценила состояние Михаэля Шумахера после тяжёлой черепно-мозговой травмы 2013 года. По её словам, гонщик смог пересесть в инвалидное кресло, но говорить о полном восстановлении не приходится. Специалист напомнила, что после падения на горнолыжном склоне спортсмен впал в кому, перенёс две операции на мозге и долго находился в искусственной коме, а в сознание пришёл в июне 2014 года. С тех пор реабилитация продолжается дома, под опекой семьи.

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Юрий Лысенко
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