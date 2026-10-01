«Чтобы не бояться нажать не туда»: Drivee вместе с художником Витей Повезло создали инструкцию по заказу такси для пожилых людей Заказать такси через приложение для многих стало привычным делом, но старшему поколению бывает непросто освоить все шаги. К Международному дню пожилых людей Drivee и художник Витя Повезло выпустили понятную инструкцию, которая поможет самостоятельно заказать машину. 5053 5053 Обложка © пресс-служба Drivee

Найти нужную иконку среди десятков других, правильно указать адрес, посмотреть стоимость поездки, понять, что делать дальше. Каждый из этих шагов кажется простым, когда делаешь его изо дня в день. Но для тех, кто только осваивает приложения, всё может быть не так очевидно. С такими трудностями нередко сталкиваются пожилые люди.

«Поможешь заказать машину?», «А куда здесь нажать?», «Боюсь сделать что-нибудь не так». Многим знакомы такие звонки от родителей, бабушек и дедушек. Сервис для заказа такси Drivee вместе с художником Витей Повезло создал инструкцию, которая поможет шаг за шагом разобраться в приложении, самостоятельно заказать машину и почувствовать себя увереннее.

Чтобы сделать первый самостоятельный заказ было проще, Drivee подготовил простую инструкцию. В ней нет сложных терминов и длинных объяснений, только крупный текст и понятные подсказки по шагам. Как найти приложение, указать нужный адрес, предложить стоимость поездки, выбрать водителя и оплатить заказ. В буклете 15 шагов, которые мы показали своим родным, чтобы убедиться, что всё понятно. Инструкцию можно положить рядом с телефоном и заглядывать в неё каждый раз, когда появляется вопрос. А со временем её можно отложить в сторону, потому что всё уже получается без подсказок.

Отдельно инструкция рассказывает об особенностях приложения. В Drivee пассажир может сам предложить цену, которую готов заплатить. Водители видят весь маршрут и отвечают. Кто-то соглашается сразу, кто-то предлагает свою сумму. Привычный торг, только на экране телефона. Всё по договорённости. Цену обсуждают ещё до поездки, поэтому сумма не станет сюрпризом. И заранее видно, какая машина приедет и какой рейтинг у водителя.

Фото © пресс-служба Drivee

В Международный день пожилых людей, 1 октября, печатные инструкции будут бесплатно раздавать в Якутске, Москве, Тольятти, Нижневартовске, Магадане, Омске и Новосибирске. Электронная версия уже доступна на сайте проекта, скачать и распечатать её может любой желающий. Так, инструкция доступна во всех ста с лишним городах, где работает Drivee.

Инструкцию можно принести маме или папе, оставить у бабушки с дедушкой или передать пожилому соседу, которому пока непросто разобраться со смартфоном. А ещё лучше просто сесть рядом, вместе открыть приложение и не спеша пройти весь путь от адреса до заказа машины. Возможно, в следующий раз помощь уже не понадобится.

В Drivee надеются, что эта небольшая памятка станет не только инструкцией по заказу такси. Она может стать первым шагом к тому, чтобы увереннее пользоваться другими городскими сервисами и помочь человеку сохранить самое важное — возможность самостоятельно решать свои повседневные дела.

Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнёрами. 0+

Авторы Валерия Мишина