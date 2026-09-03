Бывшим владельцем Corvette, попавшего в ДТП в Москве, оказался криптомиллионер Дмитрий Котов — тот самый, от которого спасали искалеченную львицу. Сам бизнесмен утверждает, что продал машину месяц назад.

Corvette, попавший в ДТП в Москве, раньше принадлежал криптомиллионеру Котову. Видео © Telegram / КОТОВ | #1 ПО ШОРТАМ/ЛОНГАМ

«Не так давно продал корвет — сегодня получил видео после того, как покупатель попал в жёстко ДТП на трассе. <...> Уже успел получить от вас пару сообщений, но не бойтесь машину я почти как месяц официально продал», — пишет Котов в соцсетях.

Напомним, на Минской улице в Москве случилось серьёзное ДТП с красным Corvette. Авария произошла около 21:00. Очевидцы утверждают, что водитель спорткара Corvette C8 Stingray ехал с высокой скоростью. Сначала он столкнулся с легковым автомобилем, а затем сбил мотоциклиста, который от удара ударился об отбойник. Водитель Corvette заявил, что причиной аварии стал отказ тормозной системы. Стоимость Corvette C8 Stingray составляет от 10 до 25 миллионов рублей. Мотоциклиста с травмой головы госпитализировали.