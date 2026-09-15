Дальний Восток меняет курс: ставка на высокие технологии и комфортную жизнь Оглавление От сырья к технологиям Единый режим преференций и новые показатели Креативные индустрии как точка роста Туризм, наука и международные площадки Миллион за третьего ребёнка останется Правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Life.ru разбирался, что конкретно изменится в экономике региона и жизни людей. Стратегия развития Дальнего Востока до 2030 года: высокие технологии, рабочие места, инфраструктура. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток», © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина приняло обновлённую Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой до 2036-го. Главный акцент — не просто добывать и вывозить, а перерабатывать, производить и создавать комфортную среду для жизни.

От сырья к технологиям

За минувшие годы макрорегион накопил серьезный задел. Дальний Восток укрепил промышленный, ресурсный и логистический потенциал. Теперь речь идет о качественном рывке. Председатель правительства Михаил Мишустин обозначил ключевую цель предельно четко: сделать Дальний Восток конкурентоспособным и удобным для проживания регионом с современной инфраструктурой и диверсифицированной экономикой, основанной на высоких технологиях.

Задачи сформулированы без расплывчатых формулировок. Предстоит углубить переработку сырья, развивать несырьевые направления, наращивать научно-технологический потенциал. Отдельный блок — улучшение делового климата и приток инвестиций. Транспортная и социальная инфраструктура тоже в списке приоритетов, плюс расширение взаимодействия с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Единый режим преференций и новые показатели

Один из ключевых инструментов — единый преференциальный режим для инвесторов. Сейчас ведется разработка такого режима для Дальнего Востока и Арктики. Логика простая: меры поддержки на федеральном, региональном и отраслевом уровнях должны не дублировать друг друга, а дополнять, обеспечивая максимальную отдачу.

Приоритет получат проекты, которые создают длинные производственные цепочки, повышают производительность труда и приносят в регионы новые технологии. Целевые показатели конкретны. К 2036 году долю обрабатывающей промышленности планируется довести до 10% экономики ДФО, а высокотехнологичных и наукоемких отраслей — до 17,1%. Особый акцент сделан на международной технологической кооперации в судостроении, авиастроении, космосе, робототехнике, биотехнологиях и цифровых технологиях.

Промышленность на Дальнем Востоке: отрасли и преимущества. Фото © РИА Новости / Игорь Онучин

Креативные индустрии как точка роста

Стратегия не ограничивается промышленностью. Создание на Дальнем Востоке новых секторов экономики, способных удерживать людей и привлекать таланты, — отдельный блок документа. В качестве быстрорастущего направления выделены креативные индустрии: кино, музыка, видеоигры, дизайн, архитектура, реклама, мода.

Планируется создать сеть креативных кластеров общей площадью не менее 100 тысяч квадратных метров. Параллельно расширят подготовку специалистов в колледжах и вузах. Результат должен быть измеримым: долю жителей Дальнего Востока, занятых в креативной экономике, хотят увеличить с 9% до 15% к 2036 году. Речь идёт о формировании современной городской и профессиональной среды, в которой молодым специалистам будет интересно оставаться.

Туризм, наука и международные площадки

Развитие туризма на Дальнем Востоке в стратегии прописано детально. Турпоток уже растёт, отсюда задача — сохранить динамику и сделать поездки в регион удобнее. В планах модернизация аэропортов, дорог и пунктов пропуска, развитие субсидируемых авиаперевозок и портовой инфраструктуры для круизов. Появится единая цифровая туристическая экосистема с мультиязычной навигацией и платформой продвижения. Конкретный план мероприятий Минвостокразвития должно подготовить к марту 2027 года.

Запущен механизм международных территорий опережающего развития. Он призван содействовать реализации совместных проектов с дружественными странами и созданию новых рабочих мест. Также правительство подготовит программу по привлечению российских и зарубежных специалистов для работы в научных центрах и университетах Дальнего Востока.

Развитие туризма на Дальнем Востоке: программа действий. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Миллион за третьего ребёнка останется

Социальная часть стратегии затрагивает самые чувствительные для семей темы. В большинстве регионов Дальнего Востока действует выплата в один миллион рублей при рождении третьего ребенка. Эти средства можно направить, например, на погашение ипотеки. Владимир Путин выступил с предложением продлить эту меру до 2030 года.

Механизм уже доказал актуальность. По данным на весну 2026 года, поддержкой воспользовались более пяти тысяч дальневосточных семей. Примечательно, что рождаемость третьих и последующих детей у дальневосточников примерно на четверть превышает средний показатель по стране. Помимо этого, действует дальневосточный демографический пакет: единовременная выплата при рождении первого ребёнка и региональный материнский капитал при появлении второго.

В Хабаровском крае, например, размер краевого маткапитала превышает 373 тысячи рублей, а при рождении четвертого ребенка сумма увеличивается еще на 57 тысяч. С этого года в регионе введены дополнительные меры — выплаты студенткам очной формы обучения и молодым женщинам при рождении пятого ребенка.

Председатель правительства Михаил Мишустин, комментируя стратегию, подчеркнул её человеческое измерение. По его словам, документ нацелен на создание наилучших условий для жителей макрорегиона — рост транспортной связанности, расширение инфраструктурных возможностей, благоустройство городов и поселков, повышение доступности качественной медицины, культуры, спорта, образования и науки. Он отдельно отметил важность того, чтобы молодые люди видели для себя перспективы в получении востребованных знаний и трудоустройстве в родном регионе, стремились связать с ним свою дальнейшую жизнь.

Стратегия охватывает период до 2030 года с перспективой до 2036-го. Это не абстрактный документ, а набор конкретных показателей и механизмов. Осталось главное — реализация.

Авторы Екатерина Субботина