Датская спортивная конфедерация (DIF) не будет призывать национальную сборную к бойкоту чемпионата мира по хоккею 2027 года из-за возможного участия России. При этом организация выступает против возвращения российских хоккеистов на международные турниры. Об этом заявил председатель DIF Ханс Наторп.

Поводом для заявления стало решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего отстранение российских команд, введённое Международной федерацией хоккея (IIHF). Благодаря этому Россия потенциально сможет выступить на чемпионате мира, который в 2027 году примет Германия. Наторп назвал вердикт тревожным и подчеркнул, что позиция датской организации по вопросу допуска россиян не изменилась.

Глава DIF обратил внимание на то, что конфедерация не участвовала в разбирательстве между российской и международной хоккейными федерациями и не принимала решения суда. При этом он напомнил, что датская сторона поддерживала первоначальное отстранение российских команд. CAS счёл недостаточными доказательства, представленные IIHF в обоснование ограничений по соображениям безопасности. Однако, считает он, при решении вопроса о допуске России необходимо учитывать и другие обстоятельства: спортивную честность, интересы остальных участников и готовность стран принимать соревнования с участием российских команд.

В качестве примера он привёл решение CAS по кёрлингу. Ранее в ноябре суд поддержал продление отстранения российских взрослых сборных, сославшись на сложности с организацией международных турниров. Наторп также указал, что опубликованное решение по хоккею пока не представлено в полном объёме. В DIF намерены изучить его после публикации и следят за реакцией Германии. По словам главы конфедерации, немецкая сторона пока взяла паузу, чтобы разобраться в последствиях вердикта.

«Наша линия в отношении участия Дании неизменна: остаться в стороне должны российские спортсмены, а не датские. Поэтому DIF не призывает к бойкоту со стороны спортсменов. Датские спортсмены не должны нести ответственность за разрешение этого конфликта. Наша задача как спортивных руководителей — вести политическую борьбу на международных спортивных площадках. Мы остаёмся верны этой задаче», — пишет Наторп.