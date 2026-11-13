Нефть и Капитал

За январь–октябрь 2026 года нефтегазовые поступления в федеральный бюджет России снизились на 14,1%, до 6,442 трлн рублей, сообщили в Минфине РФ. Сокращение связано с более низким курсом доллара и увеличением демпферных выплат, пишет oilcapital.ru. При этом ненефтегазовые доходы выросли на 19,1%, достигнув 26,734 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета за десять месяцев составил 5,234 трлн рублей, или 2,3% ВВП.

Ставропольский край

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств смерти восьмимесячной девочки в Ставропольском крае. По словам матери ребенка, в декабре 2025 года медики неоднократно приезжали на вызовы, однако своевременно не распознали тяжесть состояния младенца, пишет newstracker.ru. Девочку госпитализировали спустя два дня, но спасти ее не удалось.

Удмуртия

В социальных сетях и мессенджерах Удмуртии распространяется поддельная квитанция за коммунальные услуги с дополнительной строкой об инфраструктурном налоге, пишет udm-info.ru. В компании «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили, что документ является фальшивым. По данным регионального ЦУР, квитанцию создали с помощью нейросети, о чем свидетельствуют многочисленные ошибки и недостоверные реквизиты.

Ростовская область

В Кировском районе Ростова-на-Дону трехмесячный младенец предположительно получил химический ожог после контакта с паяльной кислотой. По информации СМИ, происшествие случилось 3 ноября в квартире на Нижнебульварной улице, где старший ребенок якобы передал опасное вещество младшему брату, пишет rostovgazeta.ru, Пострадавшего доставили в отделение детской хирургии, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Республика Татарстан

В Татарстане ночь на 11 ноября объявляли ракетную и беспилотную опасность., пишет inkazan.ru. Ракетную опасность на территории республики объявили в 00:18. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС и системе РСЧС. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности и при возможности проследовать в ближайшее здание, подвал, подземный переход, паркинг или специально оборудованное укрытие. В 01:30 режим сняли, он действовал чуть больше часа.

Волгоградская область

В Волгоградской области запретят продажу вейпов и электронных сигарет. Как сообщает novostivolgograda.ru, соответствующий законопроект внес в облдуму губернатор региона Андрей Бочаров. Если депутаты поддержат нововведение, запрет начнет действовать с 1 марта 2027 года. Также документ содержит запреты на курение вейпов в общественных местах, как это предусмотрено для табачной продукции.

Нижегородская область

В Нижегородской области установили карантин по бешенству животных в селах Шава и Атемасово. Согласно опубликованным постановлениям, очаги заболевания выявили на территориях охотничьих угодий, пишет newsnn.ru. В зонах карантина ограничили перемещение животных, запретили охоту, за исключением регулирования численности, а также проведение выставок и ярмарок с участием животных.

Свердловская область

На 122-м километре трассы под Нижним Тагилом столкнулись две «Лады», сообщает tagilcity.ru. Около 18:30 на 122-м километре магистрали, вблизи Нижнего Тагила, столкнулись две легковушки. Водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Пассажир машины «Лада Веста» получил травмы, несовместимые с жизнью. Медицинская помощь потребовалась обоим водителям: они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Оренбургская область

Житель Оренбургской области, обвиняемый в жестоком убийстве и истязании ребенка, хочет уйти на СВО. Как пишет 56orb.ru, такое заявление обвиняемый сделал накануне в ходе судебного заседания. По версии следствия, мужчина не менее 30 раз ударил ребенка руками, после чего поместил его лицом вниз в ванну с водой. Для сокрытия следов преступления обвиняемый инсценировал несчастный случай, положив голову малыша в унитаз.

Тюменская область

Тюменская модель Александра Сташкевич будет бороться за звание «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико. Как пишет nashgorod.ru, об этом она сообщила в соцсетях. Финал пройдет 21 ноября. Результаты 75-го конкурса красоты «Мисс Вселенная» ожидаются 24 ноября.

Омская область

В Омской области две школьницы напали с ножом на знакомую из-за ревности. Как пишет gorod55.ru, все происходящее девушки записывали на видео. На кадрах видно, что пострадавшая в крови стоит без сил, оперевшись на перила моста. В это время одна из нападавших наносит девушке ножевые ранения и высказывает угрозы в ее адрес. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение Омска санавиацией с ножевыми ранениями ноги и горла.

Карелия

В Петрозаводске водитель снес женщину, стоявшую на остановке. Как сообщает karelinform.ru, при попытке обгона он зацепил трактор, после чего машину вынесло через встречную полосу за пределы дороги. Рядом с женщиной находился супруг, но отвести её в сторону он не успел. Его супруга выжила, но получила травмы.

Приморский край

В Приморском крае набирает популярность необычный туристический объект — дрейфующее у берегов судно Rise Shine. Об этом сообщает vostokmedia.com. Ржавеющий корпус корабля-призрака, возвышающийся над водой, привлекает любителей мрачной эстетики и необычных пейзажей. Заброшенное судно давно превратилось в своеобразный арт-объект: зрелище одновременно пугает и завораживает, создавая ощущение съемочной площадки фильма-катастрофы.

Башкирия

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на конфликт уроженки Башкирии Ляйсан с московской школой №2115. Женщина заявляла, что учительница увела ее дочь с урока, назвала ребенка заразным и потребовала документы из миграционной службы, пишет Mkset.ru. Департамент образования Москвы заявил, что оскорблений никто из детей не подтвердил: классный руководитель лишь спросила медицинскую справку, так как девочка долго отсутствовала. Мизулина отметила, что журналисты Mkset попросили маму прислать скриншоты переписки, но та ответила, что учитель отправила ее в миграционную службу устно, хотя ранее говорила об СМС.

Краснодарский край

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 69-летнего гражданина РФ, который по заданию СБУ готовил диверсионно-террористический акт в отношении российского военнослужащего, пишет kubanpress.ru. По данным ЦОС ФСБ, мужчина 1957 года рождения, имеющий вид на жительство на Украине, в 2025 году в Киеве вышел на связь с украинскими спецслужбами через мессенджер. Сначала он вел разведку береговой линии Черноморского побережья, а затем получил задание убить или подорвать военнослужащего ВС РФ.

Хабаровский край

Деревянный особняк на улице Шеронова, 88 в Хабаровске, построенный в 1912 году, нуждается в срочной защите, сообщает transsibinfo.com. Памятник зодчества пережил революционные потрясения и пожар, но после разрушительного возгорания зимой 2013 года, повредившего кровлю и перекрытия, восстановительные работы так и не начались.

Новосибирск

В Куйбышевском районе Новосибирской области разрешили отстрелять еще двух кровожадных медведей, которые представляют опасность для людей, пишет atas.info. Приказ минприроды о ликвидации двух бурых медведей был опубликован 10 ноября. Отстрел разрешен в общедоступных охотничьих угодьях до 9 декабря. Всего в районе выдали 13 разрешений на ликвидацию хищников, девять из которых уже использовали к октябрю.

Челябинская область

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела об организованной группе, участники которой похищали деньги банка с помощью фиктивных ипотечных заявок. Ущерб финансовой организации составил около 19,5 млн рублей. Еще более 83 млн рублей злоумышленникам похитить не удалось, пишет kursdela.biz. По версии следствия, обвиняемые подделывали паспорта, справки о доходах и документы о покупке земельных участков, чтобы получать кредиты на строительство домов.

ХМАО

В Ханты-Мансийске в торжественной обстановке чествовали сотрудников органов внутренних дел. В этот день лейтенант полиции Вероника Вельмамедова была посмертно отмечена высокой государственной наградой, пишет muksun.fm. Брат погибшей полицейской получил Орден Мужества из рук главы Югры.

Красноярский край

В Канске школьнице выплатят 70 тысяч за перелом плеча из-за скользкого тротуара, сообщает prmira.ru. Всё произошло в декабре 2025 года. В прокуратуре рассказали, что 15-летняя школьница с одноклассниками шла в центральную библиотеку Канска. Возле мемориала «Победа» она поскользнулась на тротуаре и упала, сломав плечо. Мать школьницы обратилась в прокуратуру. Впоследствии суд взыскал с муниципалитета в пользу пострадавшей девочки 70 тысяч рублей.

Белгородская область

10-летняя девочка попала в больницу после атаки БПЛА в Белгородской области, сообщает bel.ru. 10 ноября в борисовском селе Беленькое под удар беспилотника ВСУ попал частный дом. Ранена 10-летняя девочка, её госпитализировали. Пострадала и её мама: у женщины диагностировали акубаротравму, рассказали в оперштабе.

Пермский край

Суд отобрал у жителя Прикамья четыре участка из-за зарастания борщевиком, сообщает properm.ru. Собственник забросил свои луга на несколько лет, из-за чего они заросли борщевиком Сосновского, кустами и прочими сорняками. Несколько лет надзорное ведомство проверяло участки и штрафовало прикамца, однако это не возымело эффекта, мужчина не начал возделывать участки. Теперь его бывшее имущество будет продано с торгов.

Санкт-Петербург