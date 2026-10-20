Дайджест главных и резонансных региональных событий к 20 октября

Нефть и Капитал

Правительство России хочет отложить на год сроки модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Главной причиной этого решения являются внешние ограничения, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает oilcapital.ru. Перенос сроков даст предприятиям возможность завершить запланированные проекты и сохранить налоговые льготы.

Ставропольский край

Ставропольский край способствовал увеличению объемов жилищного строительства на юге Российской Федерации. Одним из факторов стал ввод в эксплуатацию крупных многоквартирных домов, пишет newstracker.ru. По данным Центробанка, в июле и августе 2026 года в макрорегионе ввели в эксплуатацию больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объемы индивидуального строительства сократились.

Удмуртия

В Воткинске женщину тридцати одного года подозревают в расходовании более 450 тысяч рублей материнского капитала не по назначению. По версии следствия, средства были выделены на строительство дома, но жительница Удмуртии потратила их на другие цели, сообщает udm-info.ru. В случае, если ее вина будет доказана, женщине может грозить до шести лет лишения свободы.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей. Причиной стало обнаружение бактерий группы кишечных палочек в шаурме из павильона “Шаурма 24”, пишет rostovgazeta.ru. Владелец точки общепита признал нарушения и сообщил, что принял меры для их устранения.

Республика Татарстан

Казанский клуб “Ак Барс” одержал вторую победу подряд, обыграв в гостях минское “Динамо” со счетом 4:1, пишет inkazan.ru. В ходе матча казанцы сначала уступали после гола Ильи Усова. Но потом хоккеисты забросили четыре шайбы подряд. Отличились Альберт Яруллин, Денис Зернов, Алексей Бывальцев и Митчелл Миллер. Благодаря этому результату команда продолжила победную серию после недавнего спада в чемпионате КХЛ.

Волгоградская область

В Волгоградской области теплую погоду сменят дожди и похолодание, сообщает novostivolgograda.ru. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в регион начнет поступать холодный воздух. С середины недели ожидаются осадки. К концу недели дневная температура в Волгограде может опуститься до 12 градусов. Из-за ветра и сырости на улице будет ощущаться еще холоднее. Жителям советуют подготовить теплую одежду и брать с собой зонты.

Нижегородская область

В Нижегородской области крупный пожар произошел на пилораме в деревне Ковригино Городецкого округа, сообщает newsnn.ru. Возгорание на улице Мира распространилось на площадь 1,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили ранг №1БИС. На месте происшествия работали двенадцать спасателей и четыре единицы техники. По информации МЧС, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Угрозы дальнейшего распространения огня также не возникло.

Свердловская область

20 октября в Нижнем Тагиле огласят приговор по делу о взрыве газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской. В результате трагедии погибли 11 человек, в том числе пятеро детей. Еще 26 жильцов получили травмы, пишет tagilcity.ru. Прокуратура просит приговорить троих сотрудников компании “Газэкс” к девяти годам лишения свободы каждого. Владелице квартиры, в которой произошла утечка газа, обвинение просит назначить три года колонии-поселения.

Оренбургская область

В Оренбурге родители добиваются увольнения воспитательницы детского сада из-за ее блога с материалами 18+,сообщает 56orb.ru. Региональный Следственный комитет начал проверку после жалоб родителей. Летом женщину уже увольняли после инцидента с воспитанником, который выбежал за территорию детского сада. Но решением суда она была восстановлена в должности.

Тюменская область

В Тюменской области продолжается строительство нового моста через реку Иртыш, рассказал губернатор региона Александр Моор. Одновременно завершаются работы по расширению участка федеральной трассы Тюмень - Ишим - Омск в районе Богандинского, сообщает nashgorod.ru. Кроме того, приближается к завершению строительство путепровода над железнодорожными путями.

Карелия

Бывшая сотрудница прокуратуры из Петрозаводска лишилась крупной суммы денег во время авиаперелета, сообщает karelinform.ru. Женщина направлялась из Санкт-Петербурга в Бодрум с пересадкой в Стамбуле. В ее сумочке, которую она оставила на багажной полке самолета, находились 8 тысяч евро. Однако после прибытия в отель пассажирка обнаружила, что деньги исчезли. Вместо них в сумке лежали несколько банкнот номиналом в один доллар.

Приморский край

Во Владивостоке задержали 18-летнего молодого человека, который выстрелил из травматического пистолета в водителя автобуса на улице Трамвайной, сообщает vostokmedia.com. Перед происшествием между водителем и группой подростков возник конфликт. Молодые люди вели себя вызывающе, а после замечания один из них ударил водителя. Когда мужчина попытался догнать обидчиков, один из подростков обернулся и выстрелил. Пострадавшего с травмой глаза госпитализировали. Двух несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет доставили в отдел полиции, а предполагаемого стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Башкирия

В Аургазинском районе Башкирии перед судом предстанет бывшая начальница планово-экономического отдела Толбазинской ЦРБ. Ее обвиняют в крупном мошенничестве, сообщает Mkset.ru. По версии следствия, с февраля 2024 года по май 2025 года женщина оформляла фиктивные документы о работах, которые якобы выполнял ее родственник. Он числился сотрудником больницы, но фактически никаких обязанностей не исполнял. Таким способом из бюджета похитили более 4 млн рублей. Нарушения выявила прокуратура в ходе проверки. Женщину уволили в связи с утратой доверия, а ее автомобиль и недвижимость арестовали. Уголовное дело направили в Гафурийский суд. Также заявлен иск о возмещении причиненного ущерба.

Краснодарский край

В ночь на 19 октября штормовой ветер вынес спасательный катер на песчаную мель у побережья Анапы. Это произошло в районе пляжа “Джемете”, где порывы ветра достигали 26 м/с, сообщает kubanpress.ru. Местные жители уже окрестили шторм “Черноморским дуплом”. По предварительным данным, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и высокого прибоя. Экипаж остается на борту. Информации о пострадавших или повреждении корпуса пока нет. Штормовое предупреждение продолжает действовать. Высота волн достигала 3,5-3,8 метра. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится до 20 октября.

Хабаровский край

Жители Хабаровска выражают недовольство работой программы “Доступная рыба”. Покупатели жалуются на ограниченный выбор продукции, высокие цены и неудовлетворительное качество лосося, пишет transsibinfo.com. По словам горожан, тушки горбуши выглядят помятыми и искривленными. При стоимости около 400 рублей за килограмм такая продукция не вызывает желания ее покупать. Представители властей признают наличие проблем. На объем поставок влияют сезонность промысла и удаленность отдельных районов. Поэтому количество доступной рыбы остается ограниченным.

Новосибирск

В Тогучинском районе Новосибирской области медведь-сладкоежка разорил пасеку. Животное добралось до ульев 7 октября, сообщает atas.info. Специалисты регионального министерства природных ресурсов оперативно отреагировали на случившееся. На следующий день медведя ликвидировали.

Челябинская область

Челябинский “Трактор” проиграл омскому “Авангарду” в серии буллитов со счетом 2:1. Матч состоялся в Омске, сообщает kursdela.biz. Болельщикам пришлось ждать первой шайбы до третьего периода. В начале заключительной двадцатиминутки счет в большинстве открыл Джошуа Ливо. Лучший бомбардир “Трактора” в сезоне 2025/26 теперь выступает за “Авангард”, поскольку челябинский клуб отказался от его услуг. Позднее Артемий Низамеев открыл счет в большинстве в самом начале третьей двадцатиминутки, восстановил равенство.

ХМАО

В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа полицейские ликвидировали агрессивного медведя, который проник в жилой дом, сообщает muksun.fm. Ночью в полицию позвонила 83-летняя жительница поселка Дальний. Пенсионерка рассказала, что в ее дом забрался хищник. Чтобы устранить угрозу для людей, сотрудник органов внутренних дел применил оружие. В полиции пояснили, что действия сотрудника соответствовали Федеральному закону “О полиции”.

Красноярский край

В Красноярске приступили к реставрации музея-усадьбы художника Василия Сурикова, сообщает prmira.ru. Сейчас в здании проводят демонтажные работы. Для замены бревен в основании постройки усадьбу планируют приподнять с помощью домкратов. В ходе реставрации обновят фасад, коммуникации и внутреннюю отделку, а также восстановят декоративные элементы. Кроме того, специалисты намерены отремонтировать флигель и ограду с воротами. Они станут главным входом на территорию усадьбы и в Суриков-центр.

Белгородская область

Старооскольский суд назначил двум жителям Белгородской области крупные штрафы за незаконную охоту, сообщает bel.ru. Мужчин признали виновными по части 2 статьи 258 УК РФ. Они незаконно добывали диких кабанов на территории государственного природного комплексного заказника “Дмитриевский”. По данным следствия, инцидент произошел в марте 2025 года. Не имея разрешений на охоту, мужчины застрелили самца дикого кабана. Суд назначил им штрафы в размере 510 и 520 тысяч рублей. Также осужденным запретили заниматься охотой на протяжении двух лет.

Пермский край

В Перми задержали 24-летнюю девушку-курьера, которую подозревают в получении от двух пенсионерок более 13 миллионов рублей по поручению мошенников, пишет properm.ru. По фактам мошенничества, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, возбудили два уголовных дела. Молодая жительница Перми стала подозреваемой. На допросе она рассказала, что нашла работу в интернете. По указанию работодателя девушка забирала деньги по указанным адресам, после чего передавала их кураторам. Подозреваемую отправили в СИЗО. Сейчас правоохранители проверяют, могли ли быть другие пострадавшие от ее действий.

Санкт-Петербург (Росбалт)

В Выборгском районе Петербурга загорелся жилой дом, пишет rosbalt.ru. Возгорание началось в одной из квартир пятиэтажного здания. Позднее огонь распространился на кровлю. Для тушения привлекли 24 сотрудника МЧС и пять единиц техники. По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.

Москва