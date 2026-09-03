Дайджест главных региональных событий на 3 сентября

Нефть и Капитал

Турция и Россия намерены продолжать сотрудничество в сфере атомной энергетики. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Владимиром Путиным. Помимо АЭС “Аккую”, страны рассматривают возможность строительства новых атомных станций в Турции, пишет oilcapital.ru. Ожидается, что станция “Аккую” начнет работу до конца текущего года.

Ставропольский край

Жителей Невинномысска предупредили о возможных громких звуках, которые могли слышаться в городе в течение двух часов. Специалисты проводили плановое уничтожение частей ранее сбитых беспилотников, сообщает newstracker.ru. Работы проходили на безопасной территории и не угрожали населению.

Республика Удмуртия

Житель Удмуртии выиграл 10 миллионов рублей в государственной лотерее. На покупку билета он потратил 500 рублей. Розыгрыш состоялся 30 августа, но победитель пока не обратился за выигрышем, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведут в режим повышенной готовности во время выборов депутатов Государственной думы, которые будут проходить с 18 по 20 сентября. Специалисты проверяют избирательные участки, исправность огнетушителей и сигнализации, а также состояние эвакуационных выходов, пишет rostovgazeta.ru. Сотрудникам также напоминают порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Республика Татарстан

В Татарстане в ближайшие годы планируют внедрить сеть 5G, пишет inkazan.ru. После утверждения условий запуска эксперты ожидают роста киберрисков. Техноэксперт Ольга Рамина рекомендует заранее установить антивирус, регулярно обновлять ПО и использовать разные пароли. Сеть 5G обеспечит высокую скорость и минимальные задержки, однако массовое покрытие региона ожидается только после 2027 года.

Волгоградская область

В Волгограде власти начали искать проектировщиков для строительства подземного перехода к Мамаеву Кургану, сообщает novostivolgograda.ru. На проведение изысканий и разработку проекта тоннеля город готов выделить почти 18 млн рублей. Длина перехода составит 83 метра, а ширина не менее 4 метров. Он соединит станцию СТ “Мамаев Курган” с парком Победы. Завершить работы планируется к ноябрю 2027 года. Предыдущая закупка подрядчика не состоялась.

Нижегородская область

На АЗС Нижнего Новгорода начали продавать бензин и дизельное топливо классов “Евро-2”, “Евро-3” и “Евро-4”. Для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным, пишет newsnn.ru. Повышенное содержание серы и ароматических соединений способно со временем негативно повлиять на катализаторы и выхлопные системы. Особенно это касается машин с турбированными двигателями. Мера будет действовать до июня следующего года. При этом топливо класса ”Евро-5” останется в продаже, а его характеристики можно проверить по паспорту на АЗС.

Свердловская область

В Свердловской области Евраз НТМК перечислил 3,25 млн рублей в счет компенсации ущерба реке Вязовке, сообщает tagilcity.ru. Суд установил, что предприятие больше года сбрасывало в реку сточные воды с фенолом. Вторую часть требований по Малой Кушве отклонили, поскольку завод вложил 122,5 млн рублей в модернизацию водоснабжения. Формально ущерб возмещен, однако фактическое состояние реки должны показать новые замеры.

Оренбургская область

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах смерти жителя Оренбургской области, сообщает 56orb.ru. Обсуждение гибели жителя села Кирюшкино прошло в эфире одного из федеральных телеканалов. Родственники мужчины не согласны с официальной версией произошедшего. По их мнению, смерть могла иметь насильственный характер.

Тюменская область

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в нападении на детей, сообщает nashgorod.ru. Инцидент во дворе жилого комплекса зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как после короткой словесной перепалки мужчина ударил по лицу двух детей. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Омская область

Рыбаки из Омской области стали чемпионами по ловле карпа, сообщает gorod55.ru. Им удалось поймать более 100 килограммов рыбы. Вес одного из карпов составил 11,4 килограмма. Итоги областного чемпионата по карпфишингу подвели 30 августа.

Карелия

В Карелии вооруженные люди угрожали сборщикам ягод, сообщает karelinform.ru. Между местными жителями и приезжими группами произошел конфликт. Житель Костомукши рассказал, что недавно родственники его знакомого столкнулись с угрозами ножом. После этого конфликт закончился дракой.

Приморский край

На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, открыли выставку спасательной техники в футуристическом стиле. Посетителям показали вездеходы, гусеничные машины, квадроциклы и снегоходы. Об этом сообщает vostokmedia.com. Особое внимание привлек шестиколесный вездеход “Звезда”, рассчитанный на работу в экстремальных условиях.

Башкирия

В Башкирии 68-летнему мужчине грозит до 22 лет колонии за поджог, в результате которого погибли жена и теща. Трагедия произошла в мае 2025 года в Туймазинском районе, сообщает Mkset.ru. По версии следствия, мужчина был пьян, облил бензином коридор и супругу, после чего устроил поджог. Женщина и ее мать, которой было восемьдесят шесть лет, погибли. Квартира сгорела. Обвиняемый свою вину не признал.

Краснодарский край

Оперативный штаб Кубани опроверг информацию о запрете мужчинам выезжать из края с 10 по 27 сентября. В социальных сетях распространялась поддельная директива с подписью губернатора Кондратьева, сообщает издание kubanpress.ru.. Власти заявили, что документ не имеет юридической силы и содержит грубые ошибки. Жителей призвали ориентироваться на официальные источники и не поддаваться панике.

Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре завершили строительство дамбы. Протяженность объекта составляет 28 километров. Дамба защищает город от паводков. Губернатор Демешин лично осмотрел сооружение, сообщает transsibinfo.com. Уровень Амура в городе достиг 582 см при критической отметке 650 см. При этом жилые кварталы остаются сухими. Кроме того, продолжается благоустройство набережной. Там появятся ресторан, отель и новые памятники.

Новосибирск

В Советском районе Новосибирска сотрудники МЧС ликвидировали пожар в яхт-клубе. Сообщение о возгорании в административном здании поступило ночью 2 сентября. К приезду спасателей огонь уже распространился внутри деревянного строения и на соседние эллинги, где хранят яхты, пишет atas.info. Для тушения крупного пожара потребовались дополнительные силы. На месте работали 53 человека и 18 единиц техники.

Челябинская область

В Челябинске два человека пострадали при падении кабины лифта в жилом доме на улице Прокатной. Прокуратура Металлургического района после происшествия организовала проверку, пишет kursdela.biz. По словам очевидцев, двое жителей вошли в лифт на десятом этаже. На шестом этаже кабина начала резко опускаться. Остановить ее удалось только на втором этаже после срабатывания системы безопасности. Очевидцы помогли пассажирам выбраться из кабины.

ХМАО

В однокомнатной квартире на улице Майской в Сургуте обнаружили пятьдесят две кошки, которых содержали в антисанитарных условиях. Первых 11 животных уже вывезли в центр помощи, обработали от паразитов и начали лечение, пишет muksun.fm. Остальных кошек будут вывозить по мере освобождения мест на передержке.

Белгородская область

ВСУ атаковали беспилотниками автомобили жителей Белгородской области и машину скорой помощи, сообщает bel.ru. 1 сентября в Октябрьском беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина погиб на месте, его жена получила ожоги и осколочные ранения. Женщину доставили в больницу. Машина сгорела. На место прибыли медики скорой помощи, однако в этот момент беспилотник ударил по служебному автомобилю. Транспорт получил повреждения.

Пермский край

Жительницу Прикамья приговорили к заключению за покупку билетов для возлюбленного из Беларуси, сообщает properm.ru. В 2024 году женщина познакомилась с гражданином Беларуси, после чего пара стала жить вместе. В 2025 году мужчину задержали за незаконное пребывание в России и выдворили в Беларусь. Ему также запретили въезд в РФ на пять лет. Несмотря на это, пара продолжила общаться. В Беларуси бывший сожитель заменил просроченный паспорт и приехал в Чайковский. Билеты на поезд ему купила женщина. На суде она заявила, что не знала о статусе мужчины, не имела преступных намерений и не подделывала документы.

Санкт-Петербург (Росбалт)