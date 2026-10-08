Дайджест резонансных региональных событий к 8 октября

Нефть и Капитал

Вечером 6 октября в нейтральных водах Черного моря у побережья Сочи загорелся танкер, предположительно перевозивший нефтепродукты. Черный столб дыма и всполохи огня были видны с побережья на десятки километров, пишет oilcapital.ru. Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин рекомендовал жителям и туристам не выходить на улицу и не открывать окна.

Ставропольский край

В Ставрополе 6 октября завершился сезон фонтанов, который продолжался с конца апреля. Коммунальные службы проверят оборудование и коммуникации, проведут необходимый ремонт, после чего законсервируют конструкции на зиму. В чашах фонтанов установят зимнюю иллюминацию, пишет newstracker.ru. Одновременно на площади Ленина продолжается монтаж ледового катка, который планируют открыть в конце осени.

Удмуртия

Мосгорсуд смягчил наказание инфобизнесмену Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве, сократив срок лишения свободы с семи до шести лет. Также суд пересмотрел размер компенсации одной из потерпевших с учетом ранее выплаченных ей средств, пишет udm-info.ru. Шабутдинов был осужден за продажу образовательных программ и тренингов, участникам которых обещали успехи в бизнесе. Ранее ему также назначили штраф в размере 5 млн рублей.

Ростовская область

Первомайский районный суд Ростова рассматривает иск прокурора района к ООО «ПАН-КОМ», которое связано с вещевым рынком «Восточный», пишет rostovgazeta.ru. Заявление поступило в суд 2 октября, третьими лицами по делу указаны несколько компаний и городское управление торговли и бытового обслуживания.

Республика Татарстан

В Татарстане сотрудники собственной безопасности МВД и ФСБ задержали заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска Олеся Ямпольского по подозрению в получении взятки, сообщает inkazan.ru. По версии следствия, деньги могли быть переданы через посредников за непринятие мер в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности в Казани и Набережных Челнах.

Волгоградская область

В Волгограде 6 октября отменили шесть авиарейсов в Москву и обратно из-за сбоев в работе аэропортов столичного авиаузла, вызванных атакой беспилотников, сообщает novostivolgograda.ru. По данным онлайн-табло, были отменены три рейса на прилет и три на вылет. Еще два рейса московского направления задержаны на несколько часов, сроки их обслуживания скорректированы.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде жители разделились во мнении после отставки министра туризма Сергея Яковлева, который ушел с поста после скандала на Московском вокзале, сообщает newsnn.ru. Ранее чиновник в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с футболистами ФК «Нижний Новгород» и резко высказался об игре команды. После инцидента Яковлев принес спортсменам извинения, однако вскоре подал заявление об уходе.

Свердловская область

В Свердловской области сохраняется риск подъема уровня воды в реках после прошедших дождей, сообщает tagilcity.ru. По данным ЕДДС, на отдельных участках возможен интенсивный рост уровней воды с выходом на пойму и локальными подтоплениями низин, дорог и приусадебных территорий. В ближайшие дни также ожидаются дожди, а на севере региона возможен мокрый снег. Спасателям поручено усилить контроль за обстановкой на водоемах.

Оренбургская область

Параатлет из Оренбурга Кирилл Глазырин установил мировой рекорд. Как сообщает 56orb.ru, соревнования проходили с 28 сентября по 3 октября на стадионе «Динамо» в Краснодаре. Участие в них приняли более 200 спортсменов из 11 стран. Оренбуржец Кирилл Глазырин установил мировой и европейский рекорды в беге на 100 метров (класс Т36). Помимо спринта, спортсмен вошел в пятерку сильнейших в прыжках в длину.

Тюменская область

В Тюменской области осудят директора базы отдыха, где утонул ребенок. Как пишет nashgorod.ru, по информации следствия, мужчина предоставлял услуги для отдыха граждан на обводненном карьере. Однако он не организовал безопасное пребывание отдыхающих на локации, в связи с чем 10 июля в водоеме утонул 12-летний ребенок. Уголовное дело по статье 238 УК РФ передано в суд. Тюменцу грозит до шести лет лишения свободы.

Омская область

Аграрии Омской области собрали почти 2,7 млн тонн зерна. Как пишет gorod55.ru, губернатор региона Виталий Хоценко объявил им благодарность за труд. Он отметил, что зерновые культуры уже убрали с 98% посевных площадей. Хоценко также рассказал, что урожай масличных культур составил 600 тысяч тонн, картофеля около 380 тысяч тонн, а овощей — 70 тысяч тонн.

Карелия

Иномарки, квартиры и спецтехнику должников распродают в Карелии. Как сообщает karelinform.ru, список лотов появился на сайте УФССП по республике. Стартовая стоимость самых дорогих позиций превышает 2 млн рублей. В такую сумму оценили автомобиль Toyota Camry одного из должников.

Приморский край

Четверо жителей Владивостока и две собаки совершили необычный водный марш-бросок в Приморье. На гигантской четырёхместной SUP-доске команда обогнула остров Русский за один день, преодолев около 50 километров. Об этом сообщает vostokmedia.com. Путь потребовал не только физической выносливости, но и слаженной работы экипажа. Собаки, судя по видео, наслаждались прогулкой не меньше хозяев. К вечеру экстремалы причалили к берегу, где их встретили отдыхающие на пляже. По их словам, путешественники выглядели уставшими, но очень довольными.

Краснодарский край

Вечером 6 октября в акватории Сириуса загорелся танкер Aframax Rio под флагом Либерии, перевозивший нефть из Новороссийска в Индию, пишет kubanpress.ru. Экипаж из 23 человек эвакуирован. Пляжи закрыты, жителям рекомендуют не выходить на улицу и закрыть окна. Смог дошёл до центра Сочи. Причина возгорания уточняется.

Хабаровский край

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности поднял верхнюю планку льготного кредитования совместных проектов с региональными структурами до 300 млн рублей (ранее — 200 млн). 90% средств выделяет федеральный ФРП, 10% — региональный, сообщает transsibinfo.com. Поддержка охватывает «Проекты развития», «Комплектующие изделия», лесную отрасль и повышение производительности труда.

Новосибирск

В Новосибирской области рейсовый автобус, следовавший из Карасука в Новосибирск, столкнулся с грузовиком Volvo на трассе К-17Р, сообщает atas.info. Авария произошла утром 6 октября в Ордынском районе. По предварительным данным, автобус врезался в стоявшую на полосе разгона фуру. В салоне находились 42 человека. Один пассажир погиб на месте, еще один получил травмы и был госпитализирован.

Челябинская область

Скандал с закрытием пансионата для пенсионеров в Челябинске дошел до Госдумы. Как пишет kursdela.biz, причиной стало выявленное в здании несоблюдение норм пожарной безопасности. Часть из них учреждение закрыло, однако в сентябре пансионат лишился права ухаживать за пожилыми по решению суда. Депутат Госдумы написал письмо главе региона с просьбой помочь разобраться в ситуации.

Красноярский край

Путепровод на пути в аэропорт Красноярска закроют на 8 месяцев, сообщает prmira.ru. С 26 октября на 8 месяцев перекроют мост над проспектом Котельникова на развязке у Солонцов. В этом месте собираются расширить дорогу и сделать дополнительные полосы разгона. Мостовики разберут конструкции, чтобы поднять путепровод на метр и расширить его до пяти полос. Эти работы будут выполняться ориентировочно до июня 2027 года.

Белгородская область

6 октября, местные Telegram-каналы сообщили о падении обломков беспилотника на крышу одного из детсадов в Белгороде, сообщает bel.ru. Позднее в оперштабе уточнили, что украинский дрон взорвался на территории соцобъекта, из-за чего в здании было повреждено остекление. В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. На окнах зафиксированы трещины — бронеплёнка помогла избежать разлёта осколков.

Пермский край

Из-за провала на трассе автобусы в Чусовой пойдут через Березники и Кунгур, сообщает properm.ru. На 19-м км автодороги Полазна — Чусовой, вблизи остановки «Отворот на Кривое» (между поселками Дивья и Ветляны) образовался большой карстовый провал. В связи с этим автобусное движение до Чусового перенаправили через Кунгур и Березники. Сейчас движение по участку автодороги временно остановлено. На месте работают дорожные службы. Прорабатывается вопрос по ликвидации последствий провала.

Санкт-Петербург (Росбалт)