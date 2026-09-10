Дайджест значимых региональных событий к 10 сентября

Нефть и Капитал

Германия входит в отопительный сезон с минимальной за 15 лет заполненностью газовых хранилищ — около 53%. В Equinor считают, что страна сможет пройти зиму благодаря поставкам из Норвегии и другим источникам, однако газ будет дорогим, пишет oilcapital.ru. Дополнительное давление на цены оказывает сокращение поставок СПГ и рост конкуренции между Европой и Азией.

Ставропольский край

В Минеральных Водах жители жалуются на сильный запах канализации из-за перегруженных и изношенных очистных сооружений. Власти рассчитывают до конца 2026 года получить заключение госэкспертизы по проекту реконструкции, пишет newstracker.ru. Начало работ возможно в 2027 году после определения источника финансирования.

Республика Удмуртия

Жители Ижевска после возобновления субботних обходов главы города Дмитрия Чистякова указали на разбитые дороги и тротуары в разных районах. Горожане прислали фотографии проблемных участков у библиотеки имени Ф. Васильева, на улицах 50 лет ВЛКСМ, Красной и Песочной, пишет udm-info.ru. Чистяков заявил, что обходы станут регулярными, а замечания жителей будут брать в работу.

Ростовская область

Полиция Ростовской области начала проверку после появления видео с жестоким избиением женщины в белом платье во дворе Таганрога. К приезду сотрудников участников конфликта на месте уже не было, пишет rostovgazeta.ru. В соцсетях утверждают, что на записи могут быть молодожены, однако официально эта информация МВД не подтверждена.

Республика Татарстан

Мергасовский дом в Казани могут разобрать и собрать заново — об этом, как сообщает inkazan.ru, заявил глава республиканского комитета по охране наследия Иван Гущин. Аварийное здание кренится на 180 мм, трещины разделили конструкции на фрагменты, есть риск для соседних домов. Проект реконструкции критикуют ВООПИК и эксперты: изменения балконов, проемов и лестниц, по их мнению, нарушают предмет охраны.

Волгоградская область

В Волгограде Волжская ГЭС с 11 сентября снижает сбросы воды до 6–6,5 тыс. кубометров в секунду, сообщает novostivolgograda.ru. Уровень водохранилища не превысит 15,2 метра. Режимы могут корректировать при изменении притока: дефицит осадков или его рост потребуют пересмотра расходов. Приоритет — безопасность гидросооружений и стабильность энергосистемы в осенне‑зимний период.

Нижегородская область

В Нижегородской области в августе пропали 197 человек, сообщает newsnn.ru. Живыми нашли 168, четверых — погибшими, судьба 19 остаётся неизвестной. Шесть заявок оказались ложными или люди нашлись сами. Поисково‑спасательный отряд «Волонтер» отмечает, что количество обращений в последний месяц лета было заметно выше обычного.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле жители Вагонки остались без горячей воды из‑за аварий и ремонтов на теплосетях, сообщает tagilcity.ru. С 7 сентября ограничения затронули десятки адресов: на Коминтерна, Зари, Парковой, Пихтовой и Застройщиков специалисты ищут утечки и меняют трубопроводы разных диаметров. «Горэнерго‑НТ» предупреждает, что сроки восстановления зависят от сложности повреждений.

Оренбургская область

Жительница Орска Виктория Ищиулова выиграла золото на чемпионате Европы по плаванию. Как сообщает 56orb.ru, она стала первой на дистанции сто метров на спине в классе S8. Европейское первенство проходит в Турции и продлится шесть дней — с 7 по 12 сентября. За награды борются около четырехсот паралимпийцев из тридцати восьми стран.

Тюменская область

На дороге Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибла пожилая женщина. Еще три участника ДТП получили различные травмы, сообщает nashgorod.ru. На трассе на обгон пошел автомобиль «Лада Ларгус», в котором ехали жители Магнитогорска. Когда маневр уже завершался, «Ларгус»столкнулся с УАЗом, который ехал в том же направлении.

Омская область

Школьник из Омска сломал ключицу на уроке физкультуры. Как пишет gorod55.ru, ученик 7 класса споткнулся во время забега. По результатам проверки в прокуратуре примут решение о применении мер прокурорского реагирования в отношении школы или отдельных должностных лиц.

Карелия

На дне Ладоги нашли четыре автомобиля, затонувшие в первые месяцы блокады. Как сообщает karelinform.ru, баржа с техникой ушла под воду в ночь на 17 сентября 1941 года. Это произошло во время эвакуации людей из блокадного Ленинграда. Сначала судно дало течь в шторм, затем попало под удар немецкой авиации. По архивным сведениям, жертвами катастрофы могли стать до 1,5 тыс. человек.

Приморский край

Летом 2026 года вышел документальный сериал «ИИ Будущего» (16+). Часть съемок прошла во Владивостоке и Уссурийске. Об этом сообщает vostokmedia.com. Режиссер Михаил Комлев отметил, что край впечатлил уровнем внедрения технологий: от медицины до сохранения амурских тигров.

Башкирия

Кировский районный суд Уфы приступил к рассмотрению уголовного дела 15-летнего подростка, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), пишет Mkset.ru. Инцидент произошел 3 февраля 2026 года в гимназии №16: школьник проник в здание, выстрелил в учителя из пневматического автомата и устроил панику в коридорах. Педагог получил незначительные травмы. Подозреваемый был задержан полицией.

Краснодарский край

В ночь на 9 сентября 2026 года Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. По официальным данным, погибли четыре человека, включая одного ребенка, еще 29 пострадали, трое из них — в тяжелом состоянии, пишет kubanpress.ru. Повреждены три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детский сада. На месте работают оперативные службы, ведется разбор завалов. .

Хабаровский край

Житель Комсомольска-на-Амуре лишился 2,5 миллиона рублей после общения с поддельным видеообразом губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, созданным с помощью искусственного интеллекта, сообщает transsibinfo.com. Аферисты через мессенджер убедили мужчину установить приложение для видеосвязи, после чего, имитируя внешность и голос главы региона, заявили о его причастности к уголовному делу и потребовали перевести деньги на «безопасные счета».

Новосибирск

Жители Новосибирской области снова заметили медведя рядом с людьми. На этот раз хищник бродил недалеко от детского лагеря «Незабудка» в Куйбышевском районе, пишет atas.info. Очевидцы в соцсетях предупреждают земляков об опасности и просят быть осторожнее. Новосибирцам настоятельно не рекомендуют ходить в лес, особенно в одиночку, и не отпускать детей гулять рядом с опушкой. При встрече со зверем советуют немедленно покинуть лес и звонить в службу спасения.

Челябинская область

71-летний житель Челябинска оказался в сложной финансовой ситуации после попытки спасти своего кота, пишет kursdela.biz. Пожилой мужчина набрал кредитов на лечение питомца, который в итоге умер. Долги вместе с процентами превысили 700 тысяч рублей, однако суд в итоге списал задолженность.

ХМАО

Ночью 8 сентября жители Белоярского в ХМАО наблюдали яркое северное сияние. Небо над городом окрасилось в зеленые и малиновые тона, пишет muksun.fm. В сентябре сияние в Югре замечают особенно часто: ночи уже темные, а небо нередко ясное. К тому же в это время года Земля чаще попадает под удары солнечного ветра — поэтому магнитные бури случаются чаще, а сияние становится ярче и заметнее.

Красноярский край

Красноярская фабрика потеряла 35 тысяч товаров на 20 млн при пожарах на логистических центрах, сообщает prmira.ru. Известный в Красноярске бренд школьной формы Ladno потерял выручку за сезон после атак. Похожая беда постигла и других легкопромышленников края. Компании пришлось срочно переходить на отгрузку товара с собственных складов в Красноярске, сотрудники работали по 12 часов в день. Пропала значительная часть выручки, которую планировалось получить за сезон-2026.

Белгородская область

Жительница Белгородской области ранена при атаке дрона ВСУ, сообщает bel.ru. Пострадавшую жительницу посёлка Быценков Краснояружского округа с осколочными ранениями ног доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи женщине назначили амбулаторное лечение. В этом же населённом пункте от налёта дрона на частный дом повреждены фасад, окна и газовая труба.

Пермский край

В маленьком поселке под Губахой отремонтируют дом культуры за 13 миллионов, сообщает properm.ru. В поселке Углеуральский на капитальный ремонт Дворца культуры «Северный» выделили 13 млн рублей, согласно сайту госзакупок. Здание расположено по ул. Мира, 28. По данным из технической документации, здесь отремонтируют кровлю, фасад, дверные проемы и лестницы, входные группы и потолок. Сдать работы необходимо до 30 ноября. Финансирует проект Губахинский округ.

Санкт-Петербург (Росбалт)