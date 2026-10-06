Дайджест значимых региональных событий на 6 октября

Нефть и Капитал

Экспорт нефти с Ближнего Востока в конце сентября превысил показатели, фиксировавшиеся до начала конфликта с Ираном. По данным Kpler, в отдельные дни объем отгрузок достигал 19,5–22,5 млн баррелей в сутки, несмотря на участившиеся атаки на танкеры в Ормузском проливе, пишет oilcapital.ru. Одновременно выросли поставки СПГ через Ормуз: в сентябре через пролив прошло не менее 19 партий сжиженного природного газа. Это стало максимальным показателем с начала ближневосточного конфликта.

Ставропольский край

В Ставрополе 9 октября откроется первый на Кавказе музей шахмат. В экспозицию войдут шахматы из разных стран, коллекция шахматных часов, старинные книги и фотографии известных гроссмейстеров, пишет newstracker.ru. Основу собрания составили экспонаты из личной коллекции президента Федерации шахмат Ставропольского края Антония Скрынникова. Часть коллекции также планируют демонстрировать в городских школах.

Удмуртия

Суд в Ижевске заключил под стражу до 26 ноября 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 52-летней женщины с особой жестокостью. По версии следствия, 26 сентября во время конфликта он нанес женщине многочисленные удары, от которых она скончалась. Подростка задержали 2 октября и предъявили ему обвинение в особо тяжком преступлении, пишет udm-info.ru. Защита просила избрать домашний арест, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.

Ростовская область

Мошенники при знакомствах в интернете могут использовать так называемую «бомбардировку любовью», рассказала клинический психолог Лариса Верчинова. Злоумышленники быстро формируют эмоциональную привязанность с помощью постоянного внимания, комплиментов и разговоров о совместном будущем, после чего могут попросить деньги, пишет rostovgazeta.ru. Психолог рекомендует при подозрении на обман прекратить общение, сохранить переписку и сведения о переводах. После этого следует обратиться в банк и полицию.

Республика Татарстан

В Набережных Челнах родители добиваются перевода школ на пятидневную учебную неделю со второй четверти 2026 года, сообщает inkazan.ru. Для сбора подписей создан чат, к которому присоединились около 8 тысяч человек. Инициативу поддержали и читатели Inkazan: в опросе 90% участников высказались за отказ от занятий по субботам. Решение по графику обучения школы вправе принимать совместно с родителями.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде министр туризма Сергей Яковлев принес извинения футболистам ФК «Нижний Новгород» после резонансного конфликта на Московском вокзале, сообщает newsnn.ru. Поводом для скандала стали резкие высказывания чиновника о выступлении команды. После встречи стороны урегулировали разногласия, а Яковлев признал свою неправоту и заявил о поддержке клуба, который лидирует в чемпионате.

Свердловская область

В Свердловской области на трассе Сухой Лог — Камышлов 53-летний водитель погиб после съезда автомобиля с дороги и столкновения с кирпичным строением, сообщает tagilcity.ru. Авария произошла утром 4 октября на 37-м километре автодороги. По данным Госавтоинспекции, мужчина имел 32-летний водительский стаж, был пристегнут и ранее не привлекался за нарушения ПДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Оренбургская область

В Оренбурге стартовал пробный пуск отопления. Как сообщает 56orb.ru, коммунальные службы проверят, насколько городская инфраструктура готова к предстоящему отопительному сезону. Решение о проведении пробного пуска ранее утвердил глава Оренбурга Альберт Юмадилов.

Тюменская область

В тюменской деревне женщина утонула в собственном автомобиле. Как пишет nashgorod.ru, права управлять транспортом у погибшей не было. Ранее ее штрафовали за то, что она отдавала свой автомобиль мужу, который ездил в нетрезвом состоянии. Была ли погибшая в состоянии опьянения, пока устанавливается.

Омская область

Частный сектор в Береговом поселке Омска отправят под снос ради расширения дорог. Как пишет gorod55.ru, проект предстоящей перепланировки населенного пункта представлен на портале администрации в рамках общественных обсуждений. В поселке планируется строительство новых домов, которые могут предоставить жителям участков, попавших под реконструкцию. Однако может быть задействована и процедура изъятия.

Карелия

Три человека были госпитализированы в результата пожара в Карелии. Как сообщает karelinform.ru, возгорание произошло в Суоярви. К моменту прибытия спасателей помещение было сильно задымлено, огонь повредил часть пола и стены. Медпомощь понадобилась мужчине и двум женщинам, их доставили в районную больницу с термическими ожогами. В тушении участвовали семь сотрудников пожарной охраны, справиться с огнем удалось менее чем за час.

Приморский край

В Уссурийске суд вынес приговор по делу о травме пациента после иглоукалывания. Об этом сообщает vostokmedia.com. Иглы проникли в область ключиц, повредили оба легких и вызвали двусторонний пневмоторакс. Суд признал это тяжким вредом здоровью. Процедуру проводила 50-летняя женщина без образования рефлексотерапевта, кабинет предоставила 46-летняя директор салона. Лицензии у них не было. Обеих признали виновными в оказании небезопасных услуг. Каждая получила 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, а также с них взыскали 1,5 млн рублей в пользу пострадавшего.

Башкирия

Портрет Земфиры* на фасаде дома №64 на улице Ушакова в Уфе закрасили по требованию прокуратуры, пишет Mkset.ru. Об этом сообщает УЖХ Калининского района. Изображение и строчки из песни «Воскресенье» закрасили бледно-розовым, остальные строки — серым. На стене остались только гитара и девочка на качелях. В УЖХ заявили, что рисовать что-то взамен не будут. Автор мурала Олег Кайбышев нанес его пять лет назад и признался, что ему жаль потерянной достопримечательности.

Краснодарский край

Глава Краснодара Евгений Наумов досрочно покидает должность, которую занимал с 2022 года, пишет kubanpress.ru. О преемнике официальной информации пока нет: решение примут на уровне краевой власти и согласуют с гордумой. Согласно регламенту, обязанности главы временно исполняет первый заместитель.

Хабаровский край

Хабаровский край в третий раз взял награды международного конкурса «PRОбренд». Жюри рассмотрело 300 заявок из России и Беларуси, сообщает transsibinfo.com. Золото в своей категории получил фильм «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам», серебро — путеводитель «Хабаровский край — земля славы и отваги».

Новосибирск

В Новосибирской области бывшего бухгалтера муниципального учреждения признали виновной в хищении более 16,8 млн рублей, сообщает atas.info. По данным суда, с 2017 по 2024 год женщина переводила бюджетные средства на личные нужды. Ей назначили четыре года лишения свободы условно и штраф более 175 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал осужденную возместить учреждению 15 млн рублей ущерба.

Челябинская область

Челябинская дзюдоистка Гилязова с флагом и гимном РФ завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. Как пишет kursdela.biz, соревнования проходят в Баку. В весовой категории до 48 килограммов в четвертьфинале Сабина уступила японской дзюдоистке Вакане Коге. Затем спортсменка вышла на поединок за бронзовую медаль, где победила другую россиянку, Марину Воробьёву.

ХМАО

В Сургуте ограничили трудоустройство несовершеннолетних в ряде учреждений «Нашего времени»: кафе «Собеседник», цехе шелкографии, прачечной и швейном производстве, пишет muksun.fm. Основание — выводы КСП: предприятия с бюджетным финансированием и собственным доходом не могут оформлять школьников на оплачиваемые должности. Теперь работа с молодежью сведена к обучающим задачам — официальное трудоустройство невозможно.

Красноярский край

На юге Красноярского края агрессивный медведь пытался залезть в дом, сообщает prmira.ru. Все произошло в селе Белозёровка в конце сентября. По словам участкового, медведь вышел к людям и пытался проникнуть в жилой дом. Сотрудник выстрелил из табельного оружия. Хищника обезвредили. Из людей никто не пострадал. Тело животного передали инспекторам охотнадзора для утилизации.

Белгородская область

4 октября ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, сообщает bel.ru. В результате атак один человек погиб, ещё один госпитализирован с осколочными ранениями. Зафиксированы прямые попадания по транспорту, жилому сектору и социальному объекту. В посёлке Маслова Пристань FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель фуры скончался на месте происшествия ещё до приезда медиков. Сама машина полностью сгорела.

Пермский край

Следствие изучает причины пожара в гараже с пятью детьми в Чернушке, сообщает properm.ru. В субботу вечером в Чернушке троих детей госпитализировали с серьёзными ожогами. Предварительно установлено, что в вечером 3 октября две девочки и трое мальчиков оказались в не эксплуатируемом здании гаражного бокса на улице Парковая. Дети смогли сами выбежать из горящего гаража, но получили термические ожоги разной степени тяжести. Трое из госпитализированы в лечебное учреждение, двоим оказана амбулаторная медицинская помощь.

Санкт-Петербург (Росбалт)

В психбольнице Петербурга два года работал лжемедик. Как сообщает rosbalt.ru, на протяжении почти двух лет — с 7 мая 2024 года по 15 марта 2026 года — ключевую административную должность старшей медицинской сестры в закрытом специализированном стационаре занимал мужчина, который не имел профильного медицинского образования и необходимой квалификации. Росздравнадзор потребовал от руководства лечебного учреждения немедленно устранить нарушения и усилить внутренний контроль при проверке документов соискателей во время приема на работу.

Москва

Россияне не имеют сформированного иммунитета к новым штаммам гриппа, вошедшим в обновленные вакцины текущего эпидсезона, сообщают «Новые Известия». Состав препаратов пересмотрели с учетом распространения изменившихся вариантов вируса. В ведомстве подчеркнули, что отсутствие защиты от новых штаммов повышает актуальность вакцинации. Состав вакцин корректируют ежегодно на основе эпидемиологического мониторинга.