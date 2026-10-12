Дед Мороз, готовь кошелёк! Подсчитан индекс подарков к Новом году – 2026

Новогодние подарки для семьи, друзей и коллег могут обойтись россиянину примерно в 27–59,5 тысячи рублей, если поздравить сразу 14 человек. Такой расчёт для Life.ru составил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

В примерный список эксперт включил трёх коллег, супруга или супругу, родителей, пятерых друзей, брата или сестру, а также бабушку и дедушку. Итоговая сумма зависит от выбранных подарков, города, магазина и бренда.

Новогодний подарок не обязательно должен быть дорогим — гораздо важнее, чтобы он подходил человеку. Коллеге можно выбрать что-то приятное и универсальное, другу — вещь по интересам, а родным — подарок, который поможет провести время вместе Пётр Щербаченко доцент Финансового университета при Правительстве РФ

На трёх коллег экономист советует заложить от 2250 до 4500 рублей — по 750–1500 на человека. В качестве универсальных вариантов подойдут чай или кофе, термокружка, сладости, ежедневник, ароматическая свеча, диффузор или недорогой плед.

«Бюджет: 750–1500 рублей на человека. Примерно на группу: 2250–4500 рублей», — подсчитал эксперт.

Самая широкая вилка — у подарка супругу или супруге: от 5 до 15 тысяч рублей. Можно рассмотреть украшения, аксессуары, беспроводные наушники, смарт-часы, фитнес-браслет, парфюм или сертификат на совместное впечатление.

Для родителей бюджет составляет 6–10 тысяч рублей на двоих, на пятерых друзей — ещё от 5 до 15 тысяч. Подарок брату или сестре эксперт оценил в 3–5 тысяч рублей, а на бабушку и дедушку потребуется ещё 6–10 тысяч.

Таким образом, общий бюджет на подарки для 14 человек составляет от 27 250 до 59 500 рублей. В исходном расчёте была арифметическая ошибка: при бюджете 3–5 тысяч рублей на каждого из бабушки и дедушки общая сумма для них составляет 6–10 тысяч.

Ранее Life.ru рассказывал, как выбрать недорогие новогодние подарки коллегам и не превратить их в формальность. В подборке отмечалось, что даже при бюджете до тысячи рублей можно найти полезный и запоминающийся презент — например, термокружку или другую вещь для повседневного использования. Авторы также советовали не откладывать покупки на последнюю неделю декабря, когда выбор становится хуже, а цены могут оказаться выше.