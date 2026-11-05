Дело Лерчек: суд оставил приговор в силе — последние новости о Валерии Чекалиной Оглавление Что решил суд по делу Лерчек 5 ноября Почему Лерчек не приехала на заседание суда За что судили Валерию Чекалину Почему штраф Лерчек составил 763,5 млн рублей Что известно о здоровье Лерчек Что будет дальше по делу Лерчек Кратко: последние новости по делу Лерчек FAQ Мосгорсуд оставил Лерчек пять лет условно и штраф 763,5 млн рублей. Что решил суд 5 ноября, почему Валерия Чекалина не приехала на заседание и что известно о деле. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мосгорсуд 5 ноября не стал менять приговор Валерии Чекалиной: пять лет условно, штраф 763,5 млн рублей и трёхлетний запрет администрировать сайты. На заседание Лерчек не приехала — утром её экстренно госпитализировали.

Что решил суд по делу Лерчек 5 ноября

Московский городской суд 5 ноября оставил без изменения приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Ей сохранили пять лет лишения свободы условно, штраф 763,5 млн рублей и запрет на администрирование интернет-сайтов сроком на три года.

Апелляцию подавали обе стороны. Защита добивалась отмены обвинительного приговора и оправдания Чекалиной, а прокуратура просила ужесточить наказание. Суд не удовлетворил эти требования и сохранил решение первой инстанции.

Почему Лерчек не приехала на заседание суда

Сама Валерия Чекалина на рассмотрении апелляции не присутствовала. Утром 5 ноября адвокат Константин Третьяков сообщил, что блогершу экстренно направили в больницу и ей предстоит медицинская процедура.

Накануне защита говорила, что Чекалина хотела лично приехать в Мосгорсуд, однако её участие зависело от самочувствия. Заседание проходило в закрытом режиме, прессу допустили только на оглашение решения.

За что судили Валерию Чекалину

Приговор Лерчек вынес Гагаринский суд Москвы 31 июля 2026 года. Дело связано с переводом более 250 млн рублей на счета нерезидентов в ОАЭ. Суд признал Чекалину виновной по делу о незаконных валютных операциях и назначил ей условный срок, крупный штраф и запрет на администрирование сайтов.

По этому же делу проходили бывший муж блогерши Артём Чекалин и их деловой партнёр Роман Вишняк. Артём Чекалин получил семь лет колонии и крупный штраф. Роману Вишняку назначили два с половиной года лишения свободы и штраф.

Почему штраф Лерчек составил 763,5 млн рублей

Штраф в размере 763,5 млн рублей был назначен судом первой инстанции и после апелляции остался без изменения. После заседания адвокат Чекалиной Константин Третьяков заявил, что при нынешнем уровне дохода выплата такой суммы может занять чрезвычайно долгое время. По словам защитника, доход Валерии за 2025 год составил 344 тыс. рублей, а отсрочку по выплате штрафа суд не предоставил.

Что известно о здоровье Лерчек

Валерия Чекалина проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии. В последние недели её представители сообщали об ухудшении состояния и продолжении противоопухолевой терапии. Именно состояние здоровья стало причиной переноса апелляционного заседания с 17 на 5 ноября.

Защита также просила разрешить Чекалиной выезд в Китай для лечения. Ранее сообщалось, что её готовы принять китайские медицинские учреждения. Вопрос о поездке связан не только с медицинскими показаниями, но и с действующими ограничениями, поэтому защита добивается отдельного разрешения.

Что будет дальше по делу Лерчек

После решения Мосгорсуда приговор первой инстанции остался без изменений. Защита Лерчек может использовать предусмотренные законом дальнейшие способы обжалования. Отдельно остаётся вопрос о лечении Чекалиной и возможном выезде за границу.

Для самой блогерши ключевыми последствиями приговора остаются пятилетний условный срок, штраф 763,5 млн рублей и трёхлетний запрет на администрирование интернет-сайтов.

Кратко: последние новости по делу Лерчек

5 ноября 2026 года Мосгорсуд оставил приговор Валерии Чекалиной без изменения.

Лерчек сохранили пять лет условно, штраф 763,5 млн рублей и запрет администрировать сайты на три года.

Защита просила оправдать Чекалину, прокуратура добивалась ужесточения наказания.

В день заседания Лерчек экстренно госпитализировали, поэтому в суд она не приехала.

Защита также добивается возможности отправить Чекалину на лечение в Китай.

FAQ

Какой приговор получила Лерчек?

Пять лет лишения свободы условно, штраф 763,5 млн рублей и запрет администрировать интернет-сайты в течение трёх лет.

Что решил Мосгорсуд 5 ноября?

Апелляционная инстанция оставила приговор Валерии Чекалиной без изменения.

Почему Лерчек не было в суде?

Утром 5 ноября её экстренно направили в больницу для медицинской процедуры.

За что судили Лерчек?

Дело связано с переводом более 250 млн рублей на счета нерезидентов в ОАЭ и квалифицировано судом как незаконные валютные операции.

Можно ли Лерчек уехать на лечение в Китай?

Защита просила разрешить поездку на лечение. Публично подтверждённого решения по этому отдельному вопросу на момент подготовки материала не было.

Авторы Александра Новоселова