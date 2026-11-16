Верховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу на приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осуждённым по делу об убийстве новорождённого. Защита медиков добивается пересмотра судебного решения, однако дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы, кассационная жалоба уже поступила в высшую судебную инстанцию. Сведения о предстоящем заседании в карточке дела пока отсутствуют.

Дело связано с гибелью недоношенного ребёнка в калининградском роддоме в ноябре 2018 года. По версии следствия, исполнявшая обязанности главврача Елена Белая поручила анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния.

За время расследования дело неоднократно пересматривалось. В 2020 году присяжные оправдали медиков, однако впоследствии оправдательный приговор отменили. Позднее суд признал женщин виновными и назначил им реальные сроки лишения свободы.

В августе 2025 года Московский областной суд приговорил Белую к девяти годам и шести месяцам колонии, а Сушкевич — к девяти годам. Врачи не признали вину, а Верховный суд отправил дело на пересмотр.