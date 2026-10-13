День дорожника в 2026 году: когда отмечают и чем занимаются дорожники
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День дорожника в России в 2026 году отмечают 18 октября. Кто празднует, почему дата плавающая, как строят и ремонтируют дороги и сколько зарабатывают дорожники.
Дорожные инженеры и строители работают на объекте транспортной инфраструктуры. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
18 октября 2026 года в России отмечают День работников дорожного хозяйства. Это профессиональный праздник тех, кто проектирует, строит, ремонтирует и обслуживает дороги, мосты и другие дорожные сооружения. Разбираемся, почему у праздника нет постоянной даты, кто считается дорожником и что на самом деле происходит с дорогой — от основания до верхнего слоя асфальта.
Когда День работников дорожного хозяйства в 2026 году
В 2026 году День работников дорожного хозяйства приходится на воскресенье, 18 октября. По Указу Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье октября. Поэтому календарная дата меняется каждый год.
Это профессиональный праздник, а не дополнительный нерабочий день. Если человек работает по обычной пятидневке, 18 октября и так будет выходным — потому что в 2026 году это воскресенье.
Кого поздравляют с Днём дорожника
Дорожное хозяйство — это заметно шире бригады, которая укладывает асфальт. В отрасли работают проектировщики, инженеры, лаборатории контроля качества, дорожные мастера, машинисты спецтехники, рабочие, мостостроители и специалисты по эксплуатации трасс. Минтранс в 2025 году оценивал численность занятых в дорожной отрасли более чем в 750 тысяч человек.
Почему День дорожника отмечают именно в октябре
Отдельный День работников дорожного хозяйства появился в 2000 году. До этого дорожники отмечали общий День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в последнее воскресенье октября. После указа № 556 праздник дорожников перенесли на третье воскресенье месяца.
Дорожные рабочие укладывают асфальт во время ремонта трассы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Октябрь символично совпадает с завершением основного дорожного сезона во многих регионах, хотя сама работа отрасли давно не укладывается только в тёплые месяцы: зимой дороги содержат, очищают, обрабатывают противогололёдными материалами, а часть строительных и ремонтных процессов допускается и при неблагоприятной погоде — но с отдельными требованиями.
Почему асфальт иногда кладут в дождь — и это не всегда нарушение
Самый раздражающий автомобилистов сюжет выглядит просто: идёт дождь, а дорожная техника продолжает укладку. Однако ответ не сводится к «осваивают бюджет». Действующий ГОСТ Р 58831-2020 запрещает устройство асфальтобетонного покрытия при обычном дожде или снеге, но допускает работы при моросящем дожде и слабом снеге — если основание заранее подготовлено и с него постоянно удаляют свободную воду.
Подробно: почему асфальт кладут в дождь, сколько воды допускает ГОСТ и когда работы действительно должны остановить.
Сколько получают дорожные рабочие
Разброс зарплат в отрасли большой: на него влияют регион, квалификация, сезон, график и вахтовый формат. По данным зарплатного агрегатора Dream Job, ориентир для дорожного рабочего по России в 2026 году — около 95 тыс. рублей в месяц, а наиболее часто встречающийся диапазон — 55–135 тыс. рублей. Вахтовые предложения и работа на тяжёлой спецтехнике могут быть заметно выше.
Отдельный разбор: сколько платят дорожному рабочему и машинисту асфальтоукладчика в 2026 году и почему цифры в вакансиях могут отличаться в два раза.
Из чего на самом деле состоит современная дорога
Асфальт — лишь верхняя часть конструкции. Под ним находятся земляное полотно, основание и несколько конструктивных слоёв, которые распределяют нагрузку, отводят воду и не дают покрытию разрушаться при промерзании и оттаивании. Конкретный «пирог» зависит от проекта: грунта, климата, категории дороги и ожидаемого потока машин.
Реконструкция автомобильной дороги: дорожники укладывают новое асфальтовое покрытие. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Например, при реконструкции участка трассы А-181 «Скандинавия» дорожную одежду устраивали из пяти слоёв: песка, щебёночно-песчаной смеси и трёх слоёв асфальтобетона. На других объектах набор и толщина слоёв будут иными.
Пошаговая схема: как строят современную трассу — от земляного полотна и дренажа до финишного слоя и разметки.
Что происходит с дорогами в России в 2026 году
Дорожный сезон 2026 года остаётся масштабным. В марте Росавтодор сообщал о планах отремонтировать, капитально отремонтировать, построить и реконструировать более 5,6 тыс. км федеральных трасс. К 16 сентября, по данным Минтранса, в нормативное состояние с начала года было приведено уже 2,1 тыс. км федеральных дорог.
На практике «ремонт дороги» может означать совершенно разные работы: от замены верхнего слоя и нанесения разметки до переустройства основания, водоотвода, труб, обочин, освещения и барьерного ограждения. Именно поэтому два внешне похожих участка могут ремонтировать совершенно разное время.
Коротко: что нужно знать о Дне дорожника — 2026
- Дата — 18 октября 2026 года, воскресенье.
- Праздник всегда приходится на третье воскресенье октября.
- Официальное название — День работников дорожного хозяйства.
- Праздник установлен Указом Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года.
- Его отмечают специалисты, которые проектируют, строят, ремонтируют и содержат дороги и дорожные сооружения.
FAQ
- Какого числа День дорожника в 2026 году?
18 октября. Это третье воскресенье октября.
- День дорожника и День автомобилиста — один праздник?
Нет. В России День работников дорожного хозяйства и День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта — отдельные профессиональные даты.
- Почему дата Дня дорожника меняется каждый год?
Потому что праздник закреплён не за числом, а за третьим воскресеньем октября.
- Кто относится к работникам дорожного хозяйства?
Это дорожные рабочие, инженеры, проектировщики, мастера, машинисты спецтехники, лаборатории контроля, специалисты по эксплуатации дорог, мостов и других дорожных сооружений.