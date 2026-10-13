День дорожника в 2026 году: когда отмечают и чем занимаются дорожники

Когда День работников дорожного хозяйства в 2026 году

Кого поздравляют с Днём дорожника

Почему День дорожника отмечают именно в октябре

Почему асфальт иногда кладут в дождь — и это не всегда нарушение

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Что происходит с дорогами в России в 2026 году

Коротко: что нужно знать о Дне дорожника — 2026

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