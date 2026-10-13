Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

День дорожника в 2026 году: когда отмечают и чем занимаются дорожники

Оглавление
Когда День работников дорожного хозяйства в 2026 году
Кого поздравляют с Днём дорожника
Почему День дорожника отмечают именно в октябре
Почему асфальт иногда кладут в дождь — и это не всегда нарушение
Сколько получают дорожные рабочие
Из чего на самом деле состоит современная дорога
Что происходит с дорогами в России в 2026 году
Коротко: что нужно знать о Дне дорожника — 2026
FAQ

День дорожника в России в 2026 году отмечают 18 октября. Кто празднует, почему дата плавающая, как строят и ремонтируют дороги и сколько зарабатывают дорожники.

Опубликовано 13 октября, 12:00
Дорожные инженеры и строители работают на объекте транспортной инфраструктуры. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дорожные инженеры и строители работают на объекте транспортной инфраструктуры. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

18 октября 2026 года в России отмечают День работников дорожного хозяйства. Это профессиональный праздник тех, кто проектирует, строит, ремонтирует и обслуживает дороги, мосты и другие дорожные сооружения. Разбираемся, почему у праздника нет постоянной даты, кто считается дорожником и что на самом деле происходит с дорогой — от основания до верхнего слоя асфальта.

Когда День работников дорожного хозяйства в 2026 году

В 2026 году День работников дорожного хозяйства приходится на воскресенье, 18 октября. По Указу Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье октября. Поэтому календарная дата меняется каждый год.

Это профессиональный праздник, а не дополнительный нерабочий день. Если человек работает по обычной пятидневке, 18 октября и так будет выходным — потому что в 2026 году это воскресенье.

Кого поздравляют с Днём дорожника

Дорожное хозяйство — это заметно шире бригады, которая укладывает асфальт. В отрасли работают проектировщики, инженеры, лаборатории контроля качества, дорожные мастера, машинисты спецтехники, рабочие, мостостроители и специалисты по эксплуатации трасс. Минтранс в 2025 году оценивал численность занятых в дорожной отрасли более чем в 750 тысяч человек.

Почему День дорожника отмечают именно в октябре

Отдельный День работников дорожного хозяйства появился в 2000 году. До этого дорожники отмечали общий День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в последнее воскресенье октября. После указа № 556 праздник дорожников перенесли на третье воскресенье месяца.

Дорожные рабочие укладывают асфальт во время ремонта трассы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дорожные рабочие укладывают асфальт во время ремонта трассы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Октябрь символично совпадает с завершением основного дорожного сезона во многих регионах, хотя сама работа отрасли давно не укладывается только в тёплые месяцы: зимой дороги содержат, очищают, обрабатывают противогололёдными материалами, а часть строительных и ремонтных процессов допускается и при неблагоприятной погоде — но с отдельными требованиями.

Почему асфальт иногда кладут в дождь — и это не всегда нарушение

Самый раздражающий автомобилистов сюжет выглядит просто: идёт дождь, а дорожная техника продолжает укладку. Однако ответ не сводится к «осваивают бюджет». Действующий ГОСТ Р 58831-2020 запрещает устройство асфальтобетонного покрытия при обычном дожде или снеге, но допускает работы при моросящем дожде и слабом снеге — если основание заранее подготовлено и с него постоянно удаляют свободную воду.

Подробно: почему асфальт кладут в дождь, сколько воды допускает ГОСТ и когда работы действительно должны остановить.

Сколько получают дорожные рабочие

Разброс зарплат в отрасли большой: на него влияют регион, квалификация, сезон, график и вахтовый формат. По данным зарплатного агрегатора Dream Job, ориентир для дорожного рабочего по России в 2026 году — около 95 тыс. рублей в месяц, а наиболее часто встречающийся диапазон — 55–135 тыс. рублей. Вахтовые предложения и работа на тяжёлой спецтехнике могут быть заметно выше.

Отдельный разбор: сколько платят дорожному рабочему и машинисту асфальтоукладчика в 2026 году и почему цифры в вакансиях могут отличаться в два раза.

Из чего на самом деле состоит современная дорога

Асфальт — лишь верхняя часть конструкции. Под ним находятся земляное полотно, основание и несколько конструктивных слоёв, которые распределяют нагрузку, отводят воду и не дают покрытию разрушаться при промерзании и оттаивании. Конкретный «пирог» зависит от проекта: грунта, климата, категории дороги и ожидаемого потока машин.

Реконструкция автомобильной дороги: дорожники укладывают новое асфальтовое покрытие. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Реконструкция автомобильной дороги: дорожники укладывают новое асфальтовое покрытие. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Например, при реконструкции участка трассы А-181 «Скандинавия» дорожную одежду устраивали из пяти слоёв: песка, щебёночно-песчаной смеси и трёх слоёв асфальтобетона. На других объектах набор и толщина слоёв будут иными.

Пошаговая схема: как строят современную трассу — от земляного полотна и дренажа до финишного слоя и разметки.

Что происходит с дорогами в России в 2026 году

Дорожный сезон 2026 года остаётся масштабным. В марте Росавтодор сообщал о планах отремонтировать, капитально отремонтировать, построить и реконструировать более 5,6 тыс. км федеральных трасс. К 16 сентября, по данным Минтранса, в нормативное состояние с начала года было приведено уже 2,1 тыс. км федеральных дорог.

На практике «ремонт дороги» может означать совершенно разные работы: от замены верхнего слоя и нанесения разметки до переустройства основания, водоотвода, труб, обочин, освещения и барьерного ограждения. Именно поэтому два внешне похожих участка могут ремонтировать совершенно разное время.

Коротко: что нужно знать о Дне дорожника — 2026

  • Дата — 18 октября 2026 года, воскресенье.
  • Праздник всегда приходится на третье воскресенье октября.
  • Официальное название — День работников дорожного хозяйства.
  • Праздник установлен Указом Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года.
  • Его отмечают специалисты, которые проектируют, строят, ремонтируют и содержат дороги и дорожные сооружения.

FAQ

  • Какого числа День дорожника в 2026 году?

18 октября. Это третье воскресенье октября.

  • День дорожника и День автомобилиста — один праздник?

Нет. В России День работников дорожного хозяйства и День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта — отдельные профессиональные даты.

  • Почему дата Дня дорожника меняется каждый год?

Потому что праздник закреплён не за числом, а за третьим воскресеньем октября.

  • Кто относится к работникам дорожного хозяйства?

Это дорожные рабочие, инженеры, проектировщики, мастера, машинисты спецтехники, лаборатории контроля, специалисты по эксплуатации дорог, мостов и других дорожных сооружений.

BannerImage
Авторы
Александра Новоселова
Александра Новоселова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!