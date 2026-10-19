День матери 2026: 29 ноября, история и как отметить Оглавление Когда День матери в 2026 году История праздника в России Как отметить День матери в семье Что подарить маме: ссылка на гайд по подаркам Поздравления и открытки Частые вопросы День матери в России 29 ноября 2026 года — последнее воскресенье ноября. Как появился праздник, как отметить его в семье и где найти идеи для мамы. 35927 35927 День матери 2026 в России: Как поздравить маму и почему этот праздник очень важный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

«Мама» — самое первое слово, которое произносит малыш. Самый близкий человек, который всегда поймёт, поддержит и простит. Каждый год мы благодарим наших матерей за их любовь, терпение и заботу — и для этого существует особый день. День матери 2026 в России станет ещё одним поводом сказать спасибо женщине, подарившей нам жизнь. Мы расскажем, какого числа отмечают День матери в нашей стране и за рубежом, как появился этот трогательный праздник, какие традиции с ним связаны и как можно порадовать маму. Готовьте открытки и букеты, ведь совсем скоро наступит время тёплых слов и объятий!

Когда День матери в 2026 году

День матери 2026 в России приходится на 29 ноября, то есть на последнее воскресенье месяца. Именно такую дату закрепил президентский указ от 30 января 1998 года. С тех пор каждый год мы поздравляем мам в конце ноября, когда за окном уже по-настоящему холодно, а дома особенно хочется тепла и семейного уюта. Дата плавающая, как у Пасхи, поэтому из года в год она меняется. Запомнить просто: ищите в календаре последний воскресный день ноября — и вот он, День матери в России!

Какого числа День матери в России в 2026 году и как его отмечают. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

День матери празднуют по всему миру, но единой даты не существует. Каждая страна выбрала свой день, исходя из традиций и исторических особенностей. Самая популярная дата в мире — второе воскресенье мая. Именно в этот весенний день поздравляют мам жители США, Канады, Германии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии, Индии и ещё десятков стран. Второе воскресенье мая 2025 года выпадает на 11-е число, и в этот день по планете прокатится волна цветов, подарков и тёплых слов. Но есть и исключения. В Великобритании и Ирландии Материнское воскресенье празднуют за три недели до Пасхи — обычно в марте или начале апреля. В Польше дата фиксированная — 26 мая. Белорусы чествуют матерей 14 октября, грузины — 3 марта, армяне — 7 апреля, в День материнства и красоты. Во Франции праздник приходится на последнее воскресенье мая, в Испании, Португалии и Литве — на первое майское воскресенье. А в Сербии существует декабрьский День матери с очень забавной традицией: дети символически связывают маму, а она «откупается» от них сладостями и маленькими подарками!

История праздника в России

Идея чествовать матерей намного старше, чем кажется. Ещё в Древней Греции весной устраивали празднества в честь богини Реи, матери всех олимпийских богов. Римляне поклонялись Кибеле, великой матери богов, устраивая в её честь роскошные фестивали. В средневековой Англии существовало Материнское воскресенье — день, когда слугам разрешали отлучиться из поместий, чтобы навестить своих матерей и побывать в родной церкви. Это был один из немногих выходных в году для простого люда, и семьи собирались вместе за праздничным столом с традиционным кексом. Современная история Дня матери началась в США на рубеже XIX–XX веков. В 1872 году активистка Джулия Уорд Хау предложила сделать День матери днём единства женщин в борьбе за мир. Идея не прижилась, но семена были посеяны.

Настоящий прорыв случился благодаря Анне Джарвис из Филадельфии. После смерти матери в 1905 году Анна решила увековечить её память, организовав праздник для всех мам. Она писала письма в правительство, церкви, общественные организации, убеждая всех в необходимости официального Дня матери. В 1910 году штат Вирджиния первым поддержал инициативу, а в 1914-м президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным Днём матери. Так праздник распространился по миру.

Анна Джарвис: как американка придумала День матери. Фото © Wikipedia / Olairian

В России путь к официальному празднику был долгим. Первая попытка состоялась ещё в дореволюционное время: 1 декабря 1915 года петроградские скауты под руководством Рагнара Фернберга провели День матери. На съезде скаутов праздник даже рекомендовали всем отрядам, но дальше экспериментов дело не пошло. В советское время роль праздника матерей взяло на себя 8 Марта, когда поздравляли всех женщин скопом — от бабушек до молодых девушек.

Но уже в СССР, в 1988 году учительница Эльмира Гусейнова из Баку организовала в школе первый в Союзе торжественный День матери — это стало прообразом будущей традиции. В 1990-е годы идею стали активно продвигать на местах. В 1993 году власти Республики Саха (Якутия) первыми в России официально установили День матери — указом президента региона датой назначили третье воскресенье ноября. Вскоре примеру последовали Башкортостан и Челябинская область.

В 1997 году комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодёжи (в частности, депутат Алевтина Апарина) внёс на рассмотрение законопроект о всероссийском празднике. Сначала президент Борис Ельцин отклонил инициативу, сославшись на то, что такие решения — в компетенции главы государства, а не парламента. Но уже в январе 1998 года Ельцин подписал Указ № 120 «О Дне матери». В документе прямо указали цель: «повысить социальную значимость материнства», поддержать традиции бережного отношения к женщине и укрепить семейные устои. Первый общероссийский День матери отметили 29 ноября 1998 года.

У праздника появился и свой символ — голубая незабудка. Этот нежный полевой цветок олицетворяет память, преданность и любовь. «Не забывай свою маму» — вот послание, которое несёт незабудка. С 2011 года по России проходит трогательная акция «Мама, я тебя люблю!». Волонтёры раздают на улицах открытки с незабудками, которые можно подписать и подарить маме, а на одежду прикрепляют значки с изображением цветка. Акция напоминает: не надо ждать особого повода, чтобы сказать маме о своей любви.

Как отметить День матери в семье

Самое главное в этот день — искренность. Мамам не нужны дорогие подарки, им нужны ваши внимание и любовь. Начните с простого: позвоните маме утром и скажите: «С днём мамы, родная!». Даже если вы живёте далеко, эти слова согреют её сердце. Если есть возможность, навестите маму лично. Проведите с ней день: сходите на прогулку, приготовьте вместе обед, просто посидите и поговорите о жизни. Иногда присутствие важнее любых подарков. Напишите тёплые слова. Можно купить готовую открытку, а можно сделать её своими руками и написать там всё, что чувствуете. Например: «Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днём матери! Спасибо тебе за всё, что ты для меня делаешь. Желаю крепкого здоровья, счастья и исполнения всех желаний. Ты лучшая!» Такие простые слова тронут сильнее пафосных речей.

Если мама далеко, организуйте видеозвонок. Современные технологии позволяют быть рядом, даже находясь на разных континентах. Покажите ей внуков, расскажите новости, пошутите. Главное — дать понять, что вы её помните и цените. Маленькие дети могут нарисовать рисунок или сделать аппликацию. Для мамы такая поделка дороже всех магазинных сувениров. Взрослые могут подарить цветы, коробку любимых конфет, красивый шарф или что-то из её хобби. Если мама любит читать, подарите ей интересную книгу, если занимается садом — хороший инструмент или семена редких цветов. Освободите маму от домашних дел. Возьмите на себя готовку, уборку, стирку. Пусть она в этот день просто отдохнёт. А вечером соберитесь всей семьёй за столом и скажите тост в честь самого важного человека в вашей жизни. И помните: поздравление с Днём мамы не должно быть сложным. Главное — от души.

Что подарить маме: ссылка на гайд по подаркам

Поздравления с Днём мамы 2026: идеи подарков и тёплые слова для матери. Фото © Freepik

Выбирая подарок на День матери, ориентируйтесь на мамины интересы и потребности. Но есть несколько универсальных идей, которые порадуют любую маму. Семейный фотоальбом с вашими совместными снимками или красивая фоторамка с общей фотографией. Воспоминания дороже денег.

с вашими совместными снимками или красивая фоторамка с общей фотографией. Воспоминания дороже денег. Уютные домашние мелочи: мягкий плед, декоративные подушки, ароматические свечи, набор чая или кофе в красивой упаковке.

мягкий плед, декоративные подушки, ароматические свечи, набор чая или кофе в красивой упаковке. Украшения или аксессуары: серёжки, браслет, красивый шарф или платок, если вы хорошо знаете её вкусы.

серёжки, браслет, красивый шарф или платок, если вы хорошо знаете её вкусы. Книга любимого автора или красивое издание классики. Если мама любит читать, это беспроигрышный вариант.

или красивое издание классики. Если мама любит читать, это беспроигрышный вариант. Помните: цена — не главное. Даже скромный подарок, выбранный с любовью, доставит маме радость. Ведь ей важны не деньги, а ваши внимание и забота. Ещё больше идей для подарков здесь.

Поздравления и открытки

Поблагодарите маму за вкусный обед, за совет, за поддержку в трудную минуту. Скажите ей спасибо за то, что она у вас есть. Мелочи? Нет, это самое важное. Ведь мамы не вечны — и однажды мы можем пожалеть, что не сказали им главных слов. Самые тёплые слова для мам — здесь.

Частые вопросы

Когда отмечают День матери в России?

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году это 29 ноября.

Когда День матери появился в России?

Впервые в России День матери отметили в 1998 году.

Кто предложил отмечать День матери?

Идея родилась в США: Анна Джарвис из Филадельфии много лет добивалась учреждения праздника в память о своей матери. 1 декабря 1915 года петроградские скауты под руководством Рагнара Фернберга провели День матери, но идея дальше не пошла.

Какие государственные награды для многодетных матерей есть в России?

В современной России вручают медаль ордена «Родительская слава» (за воспитание 4–7 детей) и орден «Родительская слава» (за семерых и более детей). Также существуют региональные знаки отличия, например «Материнская слава».