Девятимесячный ребёнок утонул в ванной в Уфе, оставшись без присмотра

Девятимесячный мальчик утонул в ванной одной из квартир Уфы. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Башкирии.

Трагедия произошла 4 сентября в многоквартирном доме на улице Менделеева. По предварительным данным следователей, ребёнок ненадолго остался без присмотра матери и захлебнулся водой.

Спасти мальчика не удалось. В Минздраве Башкирии сообщили, что смерть малыша наступила до приезда реанимационной бригады.

Следователи и криминалисты осматривают квартиру, опрашивают родственников и возможных свидетелей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Другие обстоятельства случившегося пока не раскрываются.

В августе Life.ru рассказывал о гибели двух детей в дагестанском пруду. По предварительным данным МЧС, мальчики находились возле воды без взрослых; спасатели призвали родителей ни на минуту не оставлять несовершеннолетних у водоёмов без присмотра.