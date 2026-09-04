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Регион
Опубликовано 4 сентября, 14:20

Девятимесячный ребёнок утонул в ванной в Уфе, оставшись без присмотра

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Девятимесячный мальчик утонул в ванной одной из квартир Уфы. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Башкирии.

Трагедия произошла 4 сентября в многоквартирном доме на улице Менделеева. По предварительным данным следователей, ребёнок ненадолго остался без присмотра матери и захлебнулся водой.

Спасти мальчика не удалось. В Минздраве Башкирии сообщили, что смерть малыша наступила до приезда реанимационной бригады.

Следователи и криминалисты осматривают квартиру, опрашивают родственников и возможных свидетелей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Другие обстоятельства случившегося пока не раскрываются.

В Самарской области двое мальчиков утонули в реке, третьего спасли очевидцы
В Самарской области двое мальчиков утонули в реке, третьего спасли очевидцы

В августе Life.ru рассказывал о гибели двух детей в дагестанском пруду. По предварительным данным МЧС, мальчики находились возле воды без взрослых; спасатели призвали родителей ни на минуту не оставлять несовершеннолетних у водоёмов без присмотра.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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