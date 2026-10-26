Девятка, семёрка и ноль: какие цифры россияне выбирают для красивых номеров
С начала года самыми востребованными цифрами стали девять, семь и ноль— именно они формируют основу популярных комбинаций. В структуре спроса лидерство удерживают «бронзовые» номера (79% всех продаж), «серебряные» варианты занимают ещё 18%.
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Чаще всего красивые номера покупают люди в возрасте 31–45 лет: на них приходится половина всех покупок. За ними с заметным отрывом следуют категории 46–65 лет (19%) и 21–30 лет (18%). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 70% от общего числа покупателей. Таковы результаты аналитики МегаФона.
В сегменте ВИП-номеров самыми востребованными оказались сочетания с девятками, шестёрками и тройками. За уникальные номера россияне готовы заплатить более одного миллиона рублей.
Больше всего запоминающиеся комбинации любят в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Краснодарском крае и Чечне. В топ также входят Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край и ХМАО-Югра.