Девятка, семёрка и ноль: какие цифры россияне выбирают для красивых номеров

С начала года самыми востребованными цифрами стали девять, семь и ноль— именно они формируют основу популярных комбинаций. В структуре спроса лидерство удерживают «бронзовые» номера (79% всех продаж), «серебряные» варианты занимают ещё 18%.

Чаще всего красивые номера покупают люди в возрасте 31–45 лет: на них приходится половина всех покупок. За ними с заметным отрывом следуют категории 46–65 лет (19%) и 21–30 лет (18%). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 70% от общего числа покупателей. Таковы результаты аналитики МегаФона.