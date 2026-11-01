Для эвакуированных жителей Алешек организовали выездной МФЦ прямо в пункте временного размещения в Симферополе. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что специалисты помогают людям восстановить документы и оформить необходимую социальную поддержку.

Для эвакуированных из Алешек организовали выездной МФЦ в Симферополе. Фото © Telegram / Яна Лантратова

«Жители Алешек могли оформить или подтвердить СНИЛС, получить ИНН, обратиться по вопросам гражданства, восстановления паспорта и свидетельства о рождении. Сотрудники помогали зарегистрироваться на Госуслугах, рассказывали о мерах социальной поддержки. Также была организована работа представителей банков для открытия счетов, необходимых для получения выплат. Людям уже выдали сим-карты. После пережитого особенно важно иметь возможность позвонить родным, услышать знакомый голос и сказать, что всё хорошо», — написала она в своём телеграм-канале.

Помимо решения бытовых и юридических вопросов, для прибывших организовали праздничный вечер и отдельную развлекательную программу для детей. По словам Лантратовой, важно не только помочь людям с документами, но и дать им возможность отдохнуть после пережитого. При этом поддержка не ограничивается Симферополем: с жителями, которые решили отправиться в другие города, продолжают работать через региональных уполномоченных по правам человека.

Лантратова также выразила благодарность администрациям Краснодарского края и Республики Крым за содействие в размещении и поддержке жителей Алешек. Отдельно она отметила работу сотрудников пунктов временного пребывания, медиков, психологов и волонтёров, которые помогают людям обустроиться на новом месте.

Напомним, Лантратова пообещала помочь эвакуированным из Алешек с жильём и восстановлением документов. Жители Херсонской области прибыли в Симферополь вечером 30 октября после завершения гуманитарной миссии. В пункте временного размещения для них подготовили комнаты и горячее питание. Сразу после прибытия с людьми начали работать врачи, психологи и волонтёры. Медики организовали первичные осмотры и необходимые обследования, а аппарат омбудсмена взял на себя сопровождение вопросов дальнейшего проживания и получения поддержки.